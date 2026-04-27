    • 27 de abril de 2026 - 10:24

    Conmoción: murió un músico minutos después de un show

    Era uno de los integrantes de la banda Hechizo Tropical y se habían presentado en el local Viva Juliana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El ambiente de la música tropical marplatense se encuentra de luto tras la repentina muerte de Lucas Herrera, integrante de la banda Hechizo Tropical.

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    El joven músico falleció luego de sufrir una descompensación al finalizar una presentación en el local bailable Viva Juliana durante la madrugada de este domingo.

    Los hechos

    Según informaron fuentes oficiales del establecimiento, el músico se descompensó inmediatamente después de brindar su show. Ante la gravedad de la situación, Herrera fue trasladado de urgencia a un hospital, donde lamentablemente se confirmó su deceso. A raíz de este trágico suceso, los responsables del local bailable tomaron la decisión de suspender el evento programado por respeto al artista, su familia y sus compañeros de banda.

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    Reacciones y despedida

    La noticia ha causado un profundo impacto entre sus colegas y seguidores. A través de las redes sociales, el reconocido Astro Guarachero expresó su dolor y conmoción: “La verdad es de no creer… tan joven y con tanto futuro. Hoy toca decir que en paz descanses”. En su mensaje, destacó los momentos compartidos en los escenarios y la dificultad de afrontar una pérdida tan inesperada para su familia y el mundo de la música.

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    Por su parte, desde el local Viva Juliana emitieron un comunicado oficial enviando “mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda”, poniéndose a disposición de los afectados en este difícil momento.

    La partida de Herrera deja un vacío importante en Hechizo Tropical, donde era valorado no solo por su talento sino por su prometedor futuro en la escena musical.

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