Entró a robarle a su vecino en Caucete, para sacarle una planchita y una secadora de pelo

Un joven de 19 años terminó detenido en el departamento Caucete luego de ingresar de madrugada a la casa de un vecino con intenciones de robo, aunque fue descubierto por los propietarios antes de poder escapar, según informaron fuentes judiciales.
Un joven, de 19 años, fue detenido tras ingresar a la vivienda de un vecino en el barrio Nikisanga de Caucete.
Un joven de 19 años terminó detenido en el departamento Caucete luego de ingresar de madrugada a la casa de un vecino con intenciones de robo, aunque fue descubierto por los propietarios antes de poder escapar, según informaron fuentes judiciales.
El hecho ocurrió el sábado 25 de abril, cerca de las 5 de la mañana, en una vivienda ubicada en el barrio Nikisanga, en Caucete. Según informaron desde el Sistema Especial de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal, el acusado fue identificado como Renato Alexis Méndez, domiciliado en la misma zona.
De acuerdo a la investigación, Méndez habría ingresado a la propiedad a través de una ventana frontal que forzó para abrir, aunque sin llegar a romperla. Una vez dentro del inmueble, tomó una plancha de pelo y un secador de pelo que estaban en el comedor.
Sin embargo, los ruidos que provocó alertaron a los moradores de la vivienda, quienes al levantarse se encontraron con su propio vecino dentro de la casa. Al verse descubierto, el sospechoso arrojó los elementos por la misma ventana e intentó escapar por ese lugar, aunque no lo logró.
El propietario de la vivienda, junto a sus hijos, logró reducirlo dentro del domicilio hasta la llegada del personal policial de Comisaría 9ª, que concretó la aprehensión cerca de las 5:25.
La causa fue caratulada como “hurto en grado de tentativa”, según los artículos 162 y 42 del Código Penal. Intervino el fiscal de turno, Francisco Micheltorena, junto al ayudante fiscal Mauro Carrizo y la fiscal coordinadora Virginia Brña, en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia.