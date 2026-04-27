Entró a robarle a su vecino en Caucete, para sacarle una planchita y una secadora de pelo

Un joven, de 19 años, fue detenido tras ingresar a la vivienda de un vecino en el barrio Nikisanga de Caucete.

Renato Alexis Méndez, el detenido en Caucete, por ingresar a la casa de su vecino.

Un joven de 19 años terminó detenido en el departamento Caucete luego de ingresar de madrugada a la casa de un vecino con intenciones de robo, aunque fue descubierto por los propietarios antes de poder escapar, según informaron fuentes judiciales.

Intento de robo en Caucete El hecho ocurrió el sábado 25 de abril, cerca de las 5 de la mañana, en una vivienda ubicada en el barrio Nikisanga, en Caucete. Según informaron desde el Sistema Especial de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal, el acusado fue identificado como Renato Alexis Méndez, domiciliado en la misma zona.

De acuerdo a la investigación, Méndez habría ingresado a la propiedad a través de una ventana frontal que forzó para abrir, aunque sin llegar a romperla. Una vez dentro del inmueble, tomó una plancha de pelo y un secador de pelo que estaban en el comedor.

casa Ventana por donde ingresó Méndez.

Sin embargo, los ruidos que provocó alertaron a los moradores de la vivienda, quienes al levantarse se encontraron con su propio vecino dentro de la casa. Al verse descubierto, el sospechoso arrojó los elementos por la misma ventana e intentó escapar por ese lugar, aunque no lo logró.