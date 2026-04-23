    • 23 de abril de 2026 - 11:02

    Intentó escapar de un control en Caucete y terminó detenido: llevaba un elemento peligroso

    El conductor realizó una maniobra evasiva al ver un control de Gendarmería Nacional en la Ruta 141, pero fue interceptado.

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    El hombre que terminó detenido en un control de Gendarmería Nacional, en Caucete. 

    Foto:

    Por Germán González

    Un hombre de 31 años fue detenido en Caucete luego de intentar evadir un control de Gendarmería Nacional y admitir que llevaba un arma de fuego sin la documentación correspondiente. Intervino la UFI Flagrancia, bajo la coordinación del fiscal Francisco Micheltorena y Virginia Branca.

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    El hecho ocurrió el martes 21 de abril, alrededor de las 20:55, sobre la Ruta Nacional 141, a la altura del control forestal. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el conductor de una camioneta Toyota Hilux color bordó realizó un giro en U al advertir la presencia de los efectivos, lo que despertó sospechas.

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    Control de Gendarmer&iacute;a Nacional.

    Control de Gendarmería Nacional.

    Ante esta maniobra, los gendarmes iniciaron un breve seguimiento y detuvieron la marcha del vehículo. Al ser entrevistado, el conductor, identificado como Leandro Nahuel Nievas, explicó que había intentado evitar el control porque transportaba un arma de fuego sin papeles.

    El propio implicado permitió la inspección del rodado y mostró el arma, que estaba oculta en un compartimento del torpedo de la camioneta. Se trataba de un revólver calibre 38, marca Smith & Wesson, que fue secuestrado en el lugar.

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    El arma hallada.

    Tras el hallazgo, los uniformados lo aprehendieron y dieron intervención a personal de la Comisaría 9ª y al Sistema Especial de Flagrancia. También se convocó a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes sobre el arma, incluyendo la verificación de su aptitud para el disparo.

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    La camioneta en la que se trasladaba el detenido. Gir&oacute; en U para evitar el control de la fuerza nacional, pero no pudo.&nbsp;

    La camioneta en la que se trasladaba el detenido. Giró en U para evitar el control de la fuerza nacional, pero no pudo.

    La causa fue caratulada provisoriamente como “tenencia ilegal de arma de fuego”, en infracción al artículo 189 bis del Código Penal, con la seguridad pública como bien jurídico afectado. El procedimiento se llevó adelante bajo las disposiciones de la Ley 1851-O, con intervención de la fiscalía de turno.

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