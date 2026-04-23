La tragedia que se cobró la vida de Ariel Federico Bellena

Un impactante video registró el momento exacto en que se produjo el accidente de tránsito que terminó con un motociclista de 24 años muerto tras caer de su vehículo en la Autopista La Plata-Buenos Aires . El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 35,5, en sentido hacia La Plata , en medio de una caravana de motos.

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En las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, se puede ver cómo un grupo numeroso de motociclistas circula a alta velocidad cuando, de manera repentina, varios reducen la marcha.

En ese contexto, uno de los conductores intenta esquivar a otra moto que frena de golpe, pierde el control y termina cayendo violentamente sobre el asfalto. Inclusive, quien filmaba el video también se accidentó tras llevarse por delante a uno de los rodados detenidos.

La víctima fue identificada como Ariel Federico Bellena , quien manejaba una Motomel S2 150 cc y viajaba acompañado por una joven de 21 años. Producto del fuerte impacto tras salir despedido, el joven sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el acto.

A partir del video que apareció en las últimas horas, la brusca maniobra de frenado habría sido determinante en el desenlace. Los investigadores buscan establecer si hubo responsabilidad de otros motociclistas o si se trató de un accidente individual.

Fuentes del caso indicaron, además, que Bellena no llevaba casco al momento del hecho, un dato clave que ahora forma parte del análisis para reconstruir la mecánica del accidente.

Según se informó, su acompañante resultó ilesa y no requirió asistencia médica. En tanto, personal policial trabajó en el lugar para preservar la escena y permitir las pericias de Policía Científica, mientras se relevan cámaras de seguridad.

El cuerpo del joven quedó tendido junto a la pared lateral de la Autopista de La Plata-Buenos Aires

El tránsito se vio afectado durante varias horas, con reducción de carriles y desvíos por la banquina. La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó en manos de la UFI y J N° 7 del Departamento Judicial Quilmes, que continúa investigando lo ocurrido en el accidente fatal.