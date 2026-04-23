Ruta 40: detuvieron a un camionero que manejaba muy borracho; la pipeta arrojó 1,66 g/l

Para los transportistas la norma indica que no deben tomar nada de alcohol sin manejan

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Un grave episodio de inseguridad vial tuvo lugar en la madrugada de este jueves en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, Mendoza, donde un camionero fue interceptado por las autoridades tras ser sorprendido conduciendo a alta velocidad y en contramano por una de las rutas de mayor tránsito en la zona. El hecho generó una inmediata intervención policial debido al alto riesgo que representaba el rodado para el resto de los automovilistas que circulaban por el lugar durante la noche, precisó diario Los Andes..

El suceso se registró minutos después de la medianoche, cerca de las 00.45, en la intersección de la Ruta 40 y la Ruta 7, a la altura de la zona de Agrelo, en las cercanías de la Bodega Chandon. Personal policial perteneciente a la Subcomisaría Ugarteche detectó a un camión Scania, perteneciente a una firma de transporte, que transitaba de manera errática y peligrosa por la calzada.

Tras lograr detener la marcha del rodado, los efectivos procedieron a identificar al conductor, un hombre de 34 años de edad cuyas iniciales son M. J. R.

Al notar comportamientos compatibles con una intoxicación alcohólica, los oficiales realizaron el test de rigor. El resultado del alcotest fue contundente, arrojando una cifra de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente los límites legales permitidos para la conducción de cualquier vehículo y, más aún, de un transporte de carga.