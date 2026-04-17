    • 17 de abril de 2026 - 14:57

    Vialidad: a 3 meses de la reparación anterior, tuvo que volver a intervenir un pozo peligroso

    Es el que se volvió a formar en la intersección de Calle General Acha y Ruta 40, tras ser reparado en enero pasado por Vialidad.

    A menos de 3 meses de reparado, se volvió a formar el pozo peligroso en Calle General Acha y Ruta 40, y Vialidad tuvo que volver a intervenir.

    A menos de 3 meses de reparado, se volvió a formar el pozo peligroso en Calle General Acha y Ruta 40, y Vialidad tuvo que volver a intervenir.

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    Por Fabiana Juarez

    El peligro parece no querer desaparece del todo en la intersección de Calle General Acha y Ruta 40, en Rawson. Justo allí, hace menos de 3 meses, Vialidad tapó un gran pozo que se formó en el pavimento y que causó hasta siniestros viales. Volvió a formarse y lo taparon una vez más. Habrá que ver cuánto durará el arreglo.

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    Hasta el mediodía de hoy, otra vez resultó peligroso transitar por Calle General Acha e intentar cruzar la Ruta 40. Es que desde hace casi una semana se volvió a formar el profundo pozo que había en esta intersección, pese a que fue tapado en enero pasado.

    pozo
    Vialidad volvió a reparar el pozo en Calle General Acha y Ruta 40, a 3 meses de una reparación anterior.

    Vialidad volvió a reparar el pozo en Calle General Acha y Ruta 40, a 3 meses de una reparación anterior.

    ‘Es un misterio porque parecía que había quedado solucionado, pero de un día para el otro se volvió a formar el pozo. Y todos los días amanece cubierto de agua lo que lo hace más peligroso porque no se ve. Tampoco sabemos de dónde viene esa agua. Lo único seguro es que es un peligro’, dijo Mario Luna, vecino de la zona.

    Tal como antes, el pozo se formó abarcando casi la mitad de la calzada de Calle General Acha. Al intentar esquivarlo los conductores invadían el carril Norte con el riesgo de chocar de frente con quienes circulan por Ruta 40 y giran hacia el Oeste. En esta ocasión, este hueco alcanzó una mayor profundidad.

    Intervenciones de Vialidad

    Durante la intervención en enero pasado, desde Vialidad dijeron que inspeccionaron este pozo y que detectaron mucha humedad en la base del pavimento y el material colapsado. Agregaron que buscarían el origen de este estado, ya que es una situación que se viene repitiendo.

    En esta ocasión, y nuevamente tras el llamado de DIARIO DE CUYO, Vialidad volvió a tapar el pozo, pero sin dar precisiones de las causas que volvieron a originarlo y en tan poco tiempo

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