    • 17 de abril de 2026 - 11:23

    Marcelo Orrego inauguró obras clave de repavimentación del barrio STOTAC en Rivadavia

    Las obras de repavimentación, inauguradas por Marcelo Orrego, prometen transformar la circulación y calidad de vida de los vecinos.

    Marcelo Orrego en Rivadavia.

    Marcelo Orrego en Rivadavia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves la inauguración de las obras de repavimentación en calles estratégicas del barrio STOTAC, en Rivadavia, una intervención largamente esperada por los vecinos de la zona. Los trabajos se realizaron sobre calle Arturo Illia, entre Cabaña y Espejo, y sobre calle Espejo, entre Illia y Boggian, dos arterias clave para la circulación diaria en un sector con alto tránsito y en crecimiento urbano.

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    El acto incluyó el corte de cinta y la bendición del presbítero Guillermo Castro, y contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, el intendente Sergio Miodowsky y autoridades provinciales y municipales.

    Durante su discurso, Orrego destacó el impacto de la obra en la vida cotidiana de los vecinos y el contexto en el que se ejecutó. “Seguramente faltan cosas, vivimos en la Argentina y atravesamos momentos complejos, pero hay que avanzar igual con decisiones firmes”, expresó.

    En esa línea, remarcó que la obra apunta a “proteger a la familia sanjuanina” y mejorar la infraestructura urbana pese a las dificultades económicas.

    Por su parte, el vicegobernador Martín subrayó la importancia de estas calles dentro de un entramado barrial amplio que incluye otros sectores como Portal I, II y III, Universidad Católica y loteos cercanos. “Son arterias muy transitadas y esta intervención responde a un reclamo concreto de los vecinos”, señaló.

    Desde el municipio, el intendente Miodowsky valoró el financiamiento a través del fondo FODERE y destacó la continuidad de obras de pavimentación en distintos puntos del departamento.

    En total, se intervinieron unos 8.500 metros cuadrados de calzada. La obra apunta no solo a mejorar la circulación vehicular, sino también a reforzar la seguridad vial y la calidad de vida en una de las zonas más pobladas de Rivadavia.

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