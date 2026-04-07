    • 7 de abril de 2026 - 08:59

    El asesor letrado del Gobierno de San Juan afirma que el informe televisivo contiene "datos falsos o manipulados"

    Facundo Rojas Claria sostuvo que la información difundida es parcial y no fue verificada. Anticipó acciones legales si no hay rectificación.

    Captura del programa TLN Investiga.

    Captura del programa TLN Investiga.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    segui en vivo el ironman 70.3 san juan

    Seguí en vivo el IRONMAN 70.3 San Juan
    La situación de Manuel Adorni es analizada tras nuevas revelaciones sobre su patrimonio.

    Manuel Adorni bajo la lupa: otra hipoteca por USD 100.000 en su departamento

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El funcionario explicó en Radio Sarmiento que existen dos planos en la situación: por un lado, el administrativo, donde —según afirmó— toda la documentación respalda la legalidad de las contrataciones; y por otro, el impacto de las expresiones públicas, que consideró agraviante para la figura del gobernador y la provincia.

    Rojas Claria sostuvo que los documentos exhibidos serían planillas incompletas o manipuladas, que no reflejan el contenido total de los expedientes. Como ejemplo, mencionó que se presentó la compra de una bandera por más de un millón de pesos, cuando en realidad se trataba de 72 unidades.

    Además, indicó que algunas interpretaciones son erróneas o tendenciosas, como en el caso de proveedores mencionados en el informe, aclarando que las contrataciones incluyen múltiples productos necesarios para el funcionamiento estatal.

    El asesor confirmó que el gobernador decidió avanzar legalmente y que ya se enviaron cartas documento exigiendo rectificación o retractación en un plazo de 24 horas. En caso de no obtener respuesta, anticipó que se iniciarán acciones judiciales, principalmente de carácter civil por daños y perjuicios.

    Por último, señaló que también se investiga el origen de la información difundida, sin descartar posibles filtraciones internas, y remarcó que el Gobierno busca esclarecer tanto la cuestión administrativa como el daño a la imagen institucional.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    orrego defendera la aclaratoria a la ley de glaciares en el congreso

    Orrego defenderá la aclaratoria a la Ley de Glaciares en el Congreso

    Por Fernando Ortiz
    fallecio juan luis romero, juez de la camara de apelaciones de paz y exsecretario de gobierno de gioja

    Falleció Juan Luis Romero, juez de la Cámara de Apelaciones de Paz y exsecretario de Gobierno de Gioja

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Diputados trataría el miércoles la Ley de Glaciares.

    Ley de Glaciares: el oficialismo pidió sesionar el miércoles en Diputados para sancionar la reforma

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Javier Milei recibió a Antonio Kast con intención de reforzar la sintonía e intensificar la coordinación del Gabinete

    Javier Milei recibió a Antonio Kast para intensificar la coordinación entre Argentina y Chile

    Por Redacción Diario de Cuyo