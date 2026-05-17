Salud avanza con cinco obras que duplicarán la capacidad de atención médica y sumarán alta tecnología

El Gobierno de San Juan, a través de una acción conjunta entre los ministerios de Salud y de Infraestructura puso en marcha un ambicioso plan de obras públicas destinado a transformar de raíz el sistema sanitario de la provincia. En este marco avanza con 5 obras que duplicarán la capacidad de atención e incorporarán tecnología de avanzada.

Con el foco puesto en la descentralización de los servicios y la incorporación de tecnología de última generación, el proyecto de Salud contempla la creación de nuevos hospitales, la ampliación de consultorios externos y una modernización edilicia sin precedentes. Esta iniciativa busca aliviar la carga operativa de los centros sanitarios centrales y garantizar un acceso más equitativo, seguro y de alta complejidad para todos los sanjuaninos, especialmente los de la periferia y departamentos alejados.

El plan estratégico no sólo apunta a mejorar la infraestructura física , sino también a acercar nuevas especialidades médicas a los diferentes departamentos, reduciendo la necesidad de traslados hacia la capital, optimizando los tiempos de respuesta y brindando mayor seguridad en la atención sanitaria local.

Uno de los pilares fundamentales de este fortalecimiento sanitario es la construcción del nuevo edificio para el Instituto Odontológico Doctor Cayetano Torcivia , ubicado en el departamento Capital. Esta obra está diseñada para posicionar a San Juan como un verdadero referente regional en la materia, ya que permitirá duplicar la capacidad operativa actual al pasar de 21 a 43 sillones odontológicos.

El nuevo centro no sólo ampliará el volumen de turnos, sino que incorporará prestaciones de alta complejidad y nuevas especialidades. Entre los servicios que ofrecerá se destacan exodoncia y cirugía, periodoncia, atención de urgencias, odontopediatría y un área adaptada para pacientes con discapacidad. Asimismo, el instituto contará con un sector de vanguardia en diagnóstico por imágenes equipado con tecnología de rayos X, ortopantomografía y tomografía computada, lo que agilizará los diagnósticos y tratamientos en un solo lugar.

hospital angaco La obra del nuevo edificio del Hospital de Angaco tiene un 90% de avance.

Nuevos hospitales en Angaco y Calingasta

Para descentralizar de manera efectiva la atención médica, la provincia ejecuta de forma simultánea dos proyectos críticos en el interior sanjuanino. El primero de ellos es el nuevo Hospital Doctor Alfredo Rizo Esparza, ubicado en Angaco. Este centro de salud se convertirá en un nodo estratégico que beneficiará directamente a los vecinos del departamento y a las poblaciones aledañas de Albardón y San Martín.

Las instalaciones contarán con sectores de internación para adultos y pediátricos, quirófanos, morgue y un área de urgencias de alta capacidad equipada con tres boxes, Shock Room, sala de triage y dos consultorios de guardia. Además, dispondrá de consultorios externos de cardiología, ginecología, clínica médica y nutrición, acompañados por un moderno equipamiento de diagnóstico por imágenes que incluyen ecógrafo, mamógrafo y salas de rayos X.

Por su parte, en el departamento Calingasta se avanza en la construcción del Hospital Doctor Aldo Cantoni. Este nosocomio se erigirá como una pieza clave para cubrir la demanda local y de las zonas periféricas, sumando nuevas camas de internación tanto para pacientes adultos como para niños. Su cartilla de prestaciones incluirá consultorios de medicina familiar y general, cardiología, psicología y psiquiatría, además de quirófanos y una sala de partos totalmente equipada. Al igual que el hospital de Angaco, el centro calingastino contará con una infraestructura de urgencias con Shock Room, triage, tres boxes y dos consultorios, además de servicios de diagnóstico por imágenes y morgue propia.

Refuerzo y modernización en los dos centros principales

El plan de infraestructura también alcanza a dos grandes hospitales de referencia de la provincia para optimizar sus servicios crónicos de alta demanda. El Hospital Rawson, que actualmente registra un promedio de 550.000 consultas anuales, se encuentra ampliando su capacidad mediante la construcción de un nuevo edificio destinado exclusivamente a consultorios externos. Esta estructura de dos plantas albergará 76 nuevos consultorios, distribuidos en 40 para la atención de adultos y 36 para el área de pediatría. El edificio incluirá además cuatro innovadoras salas de simulación destinadas a la capacitación continua del personal médico, un espacio que se proyecta como referente a nivel regional para la especialización profesional y la mejora en la precisión diagnóstica.

En paralelo, el Hospital Marcial Quiroga atraviesa un proceso histórico de remodelación y refuncionalización integral en sectores que no recibían mejoras de infraestructura desde hacía más de 15 años. Las obras en este nosocomio avanzan a paso firme en áreas críticas como los servicios de hemodiálisis, clínica médica, psiquiatría, pediatría y nutrición. La intervención también contempla la renovación total de la cocina general del hospital y del área de esterilización, garantizando estándares internacionales de bioseguridad y optimizando las condiciones de trabajo de los profesionales.

El avance de la atención primaria

Estas cinco grandes obras se complementan de manera directa con el Plan de Remodelación y Ampliación de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Hasta el momento, el gobierno provincial ya ha inaugurado las mejoras en 19 de estos centros, mientras que otros 12 CAPS se encuentran actualmente en pleno avance de ejecución.

El impacto de esta red de atención primaria se distribuye de manera federal en departamentos clave como Rivadavia, Caucete, Rawson, San Martín, Chimbas, Pocito y Albardón, entre otros. Con esta fuerte inversión que combina la renovación de la atención barrial con la construcción de hospitales departamentales y centros especializados, San Juan consolida un sistema de salud provincial más robusto, eficiente y preparado para dar respuestas de alta complejidad en cada rincón del territorio.