La Noche de las Mamografías, un éxito: más de 300 turnos, seis horas de estudios y un nuevo evento en puerta

Tras el éxito de la primera Noche de las Mamografías en diciembre del año pasado, este 8 de mayo se realizó una segunda edición en instituciones sanitarias de toda la provincia. La referente del Programa de Prevención de Cáncer de Mama y Cuello de útero, Dr. Andrea Rizo, brindó detalles a DIARIO DE CUYO sobre cómo fue la segunda edición de esta actividad que promete tener continuidad.

“Fue muy bueno, positivo, diferente a la primera edición en donde por la gran afluencia de gente se nos desbordó todo. Esta vez lo hicimos diferente, con turnos entregados a través del CIDI, lo que nos permitió tener un sistema más ordenado”, indicó Rizo. En total se realizaron estudios en 9 mamógrafos, ya que además de los hospitales que cuentan con el equipo estuvo disponible el mamógrafo de la Unidad Sanitaria Móvil, que estuvo en 9 de Julio.

Conforme los datos brindados por la especialista, se entregaron 35 turnos por mamógrafo, siendo un total de 315 solicitudes en toda la provincia. De ese total registraron un ausentismo del 25%, que lo vinculan a las condiciones climáticas que se dieron durante la tarde noche del viernes, cuando se hizo presente un fuerte viento sur.

La actividad inició a diferentes horarios. Mientras en algunos nosocomios los estudios iniciaron sobre las 16 horas, en otros comenzaron a las 18, y en todos los casos la jornada se extendió hasta las 22 horas.

Un aspecto a destacar de este evento es el trabajo previo que se realizó para poder dar con aquellas mujeres sanjuaninas que no contaban con un control durante los últimos 12 meses del año. Sobre este punto, Rizo detalló que en algunos centros de salud desde el año pasado vienen trabajando en lo que es la búsqueda de pacientes en cada zona sanitaria. “Son pacientes que no tenían controles realizados, algunas con hasta tres años sin ver a los profesionales ni hacerse estudios. Lo que hicimos fue confeccionar listas y entregarlas a los jefes de las zonas sanitarias, quienes hicieron una búsqueda activa de pacientes”, destacó.

Organización y estudios complementarios, los motivos detrás del éxito de la Noche de las Mamografías

El poder contar con una noción sobre la cantidad de pacientes que serían parte de la segunda edición de la Noche de las Mamografías permitió no solo trabajar de una manera más ordenada, sino que también se pudo avanzar en estudios complementarios importantes.

“Aprovechamos que teníamos todo muy ordenado con la lista de pacientes desde antes que en algunos centros de salud pudimos hacer test de HPV, lo que nos permitió hacer un control completo de las pacientes. De esta manera realizamos mamografías para la detección temprana de cáncer de mama y test de HPV para la detección temprana de cáncer de cuello de útero”, sostuvo Rizo.

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Otro aspecto que destacó la profesional fue la puntualidad de las sanjuaninas a la hora de acudir a realizarse el estudio, cumpliendo con el turno asignado, permitiendo que no se registraran demoras ni inconvenientes durante el evento en los distintos hospitales.

La Noche de las Mamografías y una tercera edición en puerta

Conforme datos del Ministerio de Salud, en lo que va del año se realizaron 1.172 mamografías en diferentes centros de salud de la provincia. Esta actividad no solo permite llegar a aquellas pacientes que por distintos motivos no se realizaron controles en los últimos 12 meses, sino también poder detectar anomalías en etapas tempranas para un tratamiento a tiempo.

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Durante el primer evento se detectaron 8 casos de cánceres en estadios iniciales y si bien aún no cuentan con el resultado de lo que fue la segunda edición, Rizo destacó el compromiso de los profesionales, señalando que hay centros de salud que para el lunes ya contaban con algunos informes listos.

La próxima edición de la Noche de las Mamografías se llevará a cabo en julio, con fecha a confirmar. Además está previsto hacer dos ediciones más, una en septiembre y otra en noviembre.