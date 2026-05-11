    • 11 de mayo de 2026 - 20:46

    El Parque de Tecnologías Ambientales canjeará residuos por baterías en un acuerdo con Ecobat

    A través del "trueque", el Parque de Tecnologías Ambientales, de la Secretaría de Ambiente ahorrará 13 millones de pesos.

    Ahora, el Parque de Tecnologías Ambientales, canjeará materiles reciclables por baterias, tras un acuerdo con Ecobat.

    Ahora, el Parque de Tecnologías Ambientales, canjeará materiles reciclables por baterias, tras un acuerdo con Ecobat.

    Foto:

    (Prensa Ambiente)
    Por Fabiana Juarez

    Mañana 12 de mayo, a las 9, en el Centro Cívico, el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) dará un paso fundamental hacia la sostenibilidad. El organismo firmará un convenio estratégico con la empresa Ecobat para intercambiar materiales reciclables recuperados en la planta por baterías destinadas a la flota oficial del parque. Es el segundo convenio con esta empresa.

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    Uno de los principales objetivos del Parque de Tecnologías Amebientales es la recuperación de material reciclable para la economía circular.

    Uno de los principales objetivos del Parque de Tecnologías Amebientales es la recuperación de material reciclable para la economía circular.

    El acuerdo establece que el PTA entregará materiales como PVC, PET y plásticos en general, todos recuperados de la corriente de residuos urbanos, para que la empresa los utilice como insumos en su proceso industrial. A cambio, Ecobat proveerá las baterías necesarias para el funcionamiento de camiones, camionetas y maquinaria pesada utilizada en el complejo ambiental.

    "Estamos impulsando la economía circular. No se usa materia prima virgen, sino materiales reciclables. Esto permite que la Secretaría de Ambiente obtenga insumos esenciales sin realizar erogaciones directas de fondos", destacó Sergio Cigana, director del PTA.

    Trascendencia internacional del trabajo del PTA

    Este proyecto no sólo tiene un impacto local. Según explicó Cigana, parte del material entregado por el PTA será utilizado por Ecobat para la fabricación de baterías que comenzarán a exportarse a Chile, posicionando a la gestión de residuos de San Juan en un circuito de trascendencia internacional.

    Desde el punto de vista económico, la medida es sumamente eficiente: se estima que el intercambio permitirá un ahorro de aproximadamente 13 millones de pesos para las arcas de la Secretaría de Ambiente. El mecanismo entrará en vigencia de inmediato: tras la firma de mañana, esta misma semana comenzará el retiro de materiales y la entrega de las primeras unidades de baterías.

    Resiliencia tras el siniestro en el PTA

    A pesar del incendio intencional que sufrió el predio hace pocos días, donde se perdieron fardos de plástico, cartón y telgopor destinados a otro convenio con una empresa cordobesa de aislantes, el PTA retomó su actividad al día siguiente.

    Cigana aclaró que, si bien aquel proyecto de aislantes se vio momentáneamente afectado, el plan sigue en marcha. Actualmente, el parque trabaja a ritmo normal para recuperar el stock, priorizando que el material no sea enterrado para evitar el colapso del relleno sanitario.

    Investigación en curso

    Finalmente, las autoridades confirmaron que continúa la investigación judicial para dar con los responsables del incendio intencional. El objetivo es asegurar que estos actos no frenen la política de Estado que busca transformar los residuos en recursos valiosos para la provincia.

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