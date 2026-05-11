Garrafa Hogar 2026: inicia a fines de mayo en Rivadavia y tendrá una fuerte impronta en la seguridad

Con el objetivo de llegar a aquellos lugares donde no hay servicio de gas natural y ayudar al bolsillo de los sanjuaninos de cara a los meses más fríos del año, llega una nueva edición del programa Garrafa Hogar que se pondrá en marcha a fines de mayo . Así lo confirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO la titular de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo.

“Estamos terminando los últimos detalles y apuntamos a tener mucha presencia en el interior de San Juan”, precisó la funcionaria. Por el momento, en torno a lo que ha informado, el lanzamiento con detalles vinculados a los precios del gas envasado se hará la próxima semana, ya que se están definiendo detalles en torno al costo y la logística. Sin embargo, lo que se sabe por estas horas es que Rivadavia será el primer destino de un operativo que se extenderá durante los meses más fríos del año y que recorrerá los 19 departamentos.

Si bien por el momento se desconocen los valores que estarán llegando a los consumidores, Carrizo recordó que uno de los objetivos del programa es acompañar a los sanjuaninos con propuestas a bajo costo. Teniendo en cuenta que en el mercado actual el gas envasado por 10 kilos tiene un costo promedio de $30.000, se puede presumir que la garrafa dentro del operativo será más económica.

“Las expectativas son mayores. El año pasado se vendieron más de 11.000 unidades y este año seguramente estaremos en un número mayor. Hemos recibido muchas consultas sobre cuándo estará en vigencia en programa, por lo que esperamos una alta demanda” , indicó Carrizo en torno a lo que espera.

Conforme a la duración del programa, la funcionaria detalló que el año pasado, por decisión del Gobernador Marcelo Orrego se decidió prorrogar el beneficio hasta septiembre. Si bien no hay confirmación al respecto, desde la repartición se espera que este año el periodo de vigencia (mayo – septiembre) sea similar, pero es algo que se irá evaluando a medida que vayan pasando los distintos operativos.

Apuesta a la seguridad, un eje que se fortalece este año en el programa Garrafa Hogar

Debido a distintas situaciones que se fueron registrando durante el año pasado, para esta edición no solo se buscará llegar con gas envasado a precios accesibles a todos los rincones de San Juan, sino que además se hará hincapié en el estado de las garrafas y en la seguridad que se debe tener en cuenta a la hora de manipular gas envasado.

Sobre este punto, Carrizo comentó: “Lo más importante a resaltar es que este año tendrá un doble beneficio, trabajando en la seguridad que debe tener el consumidor. Venimos detectando ventas ilegales, garrafas que no están en condiciones o no cuentan con buenas conexiones. Hemos detectado en operativos que había garrafas vencidas o rellenadas. El trabajo que tuvimos el año pasado fue sacarlas de circulación y este año nos hemos propuesto fortalecer ese aspecto. Será un doble beneficio, la seguridad y el precio”.

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De esta manera se buscará generar una mayor conciencia sobre los riesgos que presenta una incorrecta manipulación de gas, que puede desencadenar en una tragedia.

Si bien no cuentan con datos estadísticos sobre la cantidad de garrafas sacadas de circulación el año pasado como las fallas más comunes registradas, el hecho de haberse topado con estas situaciones en más de una oportunidad en todos los departamentos de la provincia llevó a que este año se fortaleciera la seguridad en cada uno de los operativos.

Con una mayor presencia en los departamentos alejados como aquellas zonas que no cuentan con conexiones de gas natural, una vez más el Gobierno de San Juan colaborará con el bolsillo de los consumidores locales gracias a la puesta en marcha del programa Garrafa Hogar.