Un operativo integral llevó atención médica gratuita a Las Chacras

Salud llegó hasta la localidad de Las Chacras para realizar un operativo sanitario integral que buscó acercar especialidades médicas críticas a los vecinos de la zona. La iniciativa, que forma parte de las políticas de descentralización del Gobierno de San Juan, permitió que decenas de familias completaran esquemas de vacunación y realizaran controles preventivos sin necesidad de trasladarse.
El despliegue estuvo supervisado por el jefe de la Zona Sanitaria, doctor José Bernal, quien destacó la importancia de estas intervenciones para detectar patologías de manera temprana y garantizar el seguimiento de pacientes crónicos en su propio entorno.
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El operativo integral de salud en Las Chacras, Caucete, incluyó atención pediátrica.
El despliegue de Salud por especialidades
El operativo no se limitó a consultas básicas, sino que ofreció un abanico de prestaciones que cubrieron desde la infancia hasta la salud del adulto:
- Atención Clínica y Pediatría: la doctora Adriana Albernez encabezó la atención de los más pequeños, mientras que la doctora Paz Guell brindó asistencia clínica a adultos, asegurando diagnósticos inmediatos.
- Cardiología y Diagnóstico: uno de los puntos más fuertes fue el servicio del doctor Eduardo Espina, complementado por la realización de electrocardiogramas a cargo de la licenciad María Canto.
- Enfermería y control: el equipo liderado por la licenciada Mónica Agüero y la agente sanitaria Érica Marín registró un total de 41 pacientes controlados, evaluando parámetros clave de salud.
- Prevención y laboratorio: se realizaron prácticas de laboratorio y se completaron carnets de vacunación gracias a la labor del enfermero universitario Sabas Garay.
"Todos los pacientes fueron atendidos, diagnosticados y, en los casos necesarios, se retiraron con su medicación gracias al apoyo del área de farmacia", explicaron desde la organización.
Logística y compromiso territorial
Para que el operativo fuera posible, el apoyo logístico fue fundamental. La idónea Brisa Plaza estuvo al frente de la entrega de medicamentos en farmacia, mientras que el traslado del equipamiento y los profesionales dependió de los choferes Roger Frías y Jorge Gómez.