Un operativo integral llevó atención médica gratuita a Las Chacras

El objetivo principal fue facilitar el acceso a la salud en zonas alejadas. El operativo se realizó bajo la coordinación de la Zona Sanitaria II.

Salud llegó a Las Chacras, Caucete, con un operativo integral que incluyó hasta estudios cardiológocos de control.

Salud llegó hasta la localidad de Las Chacras para realizar un operativo sanitario integral que buscó acercar especialidades médicas críticas a los vecinos de la zona. La iniciativa, que forma parte de las políticas de descentralización del Gobierno de San Juan, permitió que decenas de familias completaran esquemas de vacunación y realizaran controles preventivos sin necesidad de trasladarse.

El despliegue estuvo supervisado por el jefe de la Zona Sanitaria, doctor José Bernal, quien destacó la importancia de estas intervenciones para detectar patologías de manera temprana y garantizar el seguimiento de pacientes crónicos en su propio entorno.

salud3 El operativo integral de salud en Las Chacras, Caucete, incluyó atención pediátrica. El despliegue de Salud por especialidades El operativo no se limitó a consultas básicas, sino que ofreció un abanico de prestaciones que cubrieron desde la infancia hasta la salud del adulto:

Atención Clínica y Pediatría: la doctora Adriana Albernez encabezó la atención de los más pequeños, mientras que la doctora Paz Guell brindó asistencia clínica a adultos, asegurando diagnósticos inmediatos.

la doctora Adriana Albernez encabezó la atención de los más pequeños, mientras que la doctora Paz Guell brindó asistencia clínica a adultos, asegurando diagnósticos inmediatos. Cardiología y Diagnóstico: uno de los puntos más fuertes fue el servicio del doctor Eduardo Espina, complementado por la realización de electrocardiogramas a cargo de la licenciad María Canto.

uno de los puntos más fuertes fue el servicio del doctor Eduardo Espina, complementado por la realización de electrocardiogramas a cargo de la licenciad María Canto. Enfermería y control: el equipo liderado por la licenciada Mónica Agüero y la agente sanitaria Érica Marín registró un total de 41 pacientes controlados , evaluando parámetros clave de salud.

el equipo liderado por la licenciada Mónica Agüero y la agente sanitaria Érica Marín registró un total de , evaluando parámetros clave de salud. Prevención y laboratorio: se realizaron prácticas de laboratorio y se completaron carnets de vacunación gracias a la labor del enfermero universitario Sabas Garay. "Todos los pacientes fueron atendidos, diagnosticados y, en los casos necesarios, se retiraron con su medicación gracias al apoyo del área de farmacia", explicaron desde la organización.

salud4 En Las Chacras vacunaron a niños y a adultos durante el operativo de salud.