En los CDI se intensifica el cuidado de la salud bucal con charlas y actividades que general buenos hábitos

En una acción conjunta y coordinada entre los ministerios de Familia y Salud, un equipo de odontólogos recorre los CDI (Centro de Desarrollo Infantil) que funcionan en la provincia para realizar tareas de prevención y cuidado dental, tanto con los niños y niñas a los que allí se da contención como con sus padres o adultos responsables.
En lo que va del año, ya visitaron los centros que funcionan en Chimbas, Capital y Rivadavia, aunque el objetivo es completar el mapa de toda la provincia.
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La visita de los odontólogos a los CDI también incluyen charlas con los padres de los chicos que asisten a estos centros.
La iniciativa se concentra en dos tipos de charlas y actividades: una con los niños y niñas de 1 a 3 años en las que se les explica sobre la importancia del cuidado de sus dientes y se les enseña todo el proceso de higiene bucal. También se les entrega un cepillo de dientes.
La importancia de estas acciones se sustenta en que en según los datos odontológicos, la mayoría de las consultas por caries y otras problemáticas aparece a partir de los 5 años por lo que ‘hacer prevención con el cuidado y la higiene bucal en edades tempranas es clave para evitar enfermedades’, según transmiten los profesionales en cada visita.
Recomendaciones para padres en los CEDI
A las actividades con los chicos en los CDI suma otro espacio de encuentro con los padres en los que se les brinda información detallada sobre cómo debe cuidarse la boca de los niños para reforzar la prevención en casa. Entre otras cuestiones se les enseña que:
- El cepillado de dientes es fundamental realizarlo desde que al bebé le sale el primer diente.
- La pasta dental se debe agregar recién cuando el niño puede escupir.
- El cepillado tiene que durar entre 2 y 3 minutos, y debe ser supervisado por un adulto para que se el niño lo haga correctamente.
- Los cepillos de dientes jamás se comparten, sino que son personales.
- El lavado dental en el que más detalle hay que tener es en el nocturno.
Los odontólogos que participan de estos operativos de prevención también contestan preguntas y comparten con los niños y sus padres algunos datos que se desconocen sobre algunas acciones que pueden favorecer la aparición de caries. En este contexto recomienda que si el niño sufre de broncoespasmos y usa un puff o inhaladores como parte de la medicación, que se deben lavar los dientes a los pocos minutos de la aplicación, ya que entre sus principios activos tienen componentes que inciden en la aparición de caries.
Proyección de los operativos odontológicos en los CDI
En San Juan funcionan 53 CDI a los que asisten 1.495 niños y niñas desde los 45 días a los 3 años de edad. En estos espacios se brinda contención integral con cuidados, juegos, actividades de socialización y aprendizaje para el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de la primera infancia. El objetivo de los odontólogos es llegar a todos con los operativos de salud bucal.