En los CDI se intensifica el cuidado de la salud bucal con charlas y actividades que general buenos hábitos

Un equipo de odontólogos recorre los CEDI brindando charlas preventivas tanto a los niños de 1 a 3 años como a sus papás.

Un equipo de odontólogos visita los CDI para intensificar el cuidado de la salud bucal de los niños.

En una acción conjunta y coordinada entre los ministerios de Familia y Salud, un equipo de odontólogos recorre los CDI (Centro de Desarrollo Infantil) que funcionan en la provincia para realizar tareas de prevención y cuidado dental, tanto con los niños y niñas a los que allí se da contención como con sus padres o adultos responsables.

En lo que va del año, ya visitaron los centros que funcionan en Chimbas, Capital y Rivadavia, aunque el objetivo es completar el mapa de toda la provincia.

image La visita de los odontólogos a los CDI también incluyen charlas con los padres de los chicos que asisten a estos centros. La iniciativa se concentra en dos tipos de charlas y actividades: una con los niños y niñas de 1 a 3 años en las que se les explica sobre la importancia del cuidado de sus dientes y se les enseña todo el proceso de higiene bucal. También se les entrega un cepillo de dientes.

La importancia de estas acciones se sustenta en que en según los datos odontológicos, la mayoría de las consultas por caries y otras problemáticas aparece a partir de los 5 años por lo que ‘hacer prevención con el cuidado y la higiene bucal en edades tempranas es clave para evitar enfermedades’, según transmiten los profesionales en cada visita.

Recomendaciones para padres en los CEDI A las actividades con los chicos en los CDI suma otro espacio de encuentro con los padres en los que se les brinda información detallada sobre cómo debe cuidarse la boca de los niños para reforzar la prevención en casa. Entre otras cuestiones se les enseña que: