A más de 36 horas del viento Zonda, desde el EPRE informaron que aún hay casi 600 usuarios sin luz

El EPRE sostuvo que el 99,9% de los usuarios ya recuperó el servicio eléctrico.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó que, hasta las 10.50 de este viernes 8 de mayo, el 99,9% de los usuarios afectados por los cortes de energía eléctrica ya recuperó el servicio, luego de los graves inconvenientes registrados durante la tarde y noche del miércoles 6 de mayo a causa del fuerte viento Zonda.

De acuerdo a los datos oficiales, todavía permanecen sin suministro 596 usuarios, principalmente en sectores rurales de los departamentos de Pocito, 9 de Julio, Rawson, Sarmiento, Zonda y Valle Fértil, lo que representa apenas el 0,2% del total afectado.

El fenómeno climático provocó importantes daños en distintas zonas del Gran San Juan, con caída de ramas, postes y problemas en líneas eléctricas, lo que derivó en interrupciones masivas del servicio y complicaciones para miles de vecinos.

Durante las horas posteriores al temporal se registraron fuertes reclamos de usuarios que permanecieron varias horas sin energía. En algunos sectores incluso hubo manifestaciones y cortes de calles, como ocurrió en un barrio del departamento Rawson, donde vecinos exigieron una pronta restitución del servicio.