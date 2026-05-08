    • 8 de mayo de 2026 - 11:25

    A más de 36 horas del viento Zonda, desde el EPRE informaron que aún hay casi 600 usuarios sin luz

    El EPRE sostuvo que el 99,9% de los usuarios ya recuperó el servicio eléctrico.

    Sin luz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó que, hasta las 10.50 de este viernes 8 de mayo, el 99,9% de los usuarios afectados por los cortes de energía eléctrica ya recuperó el servicio, luego de los graves inconvenientes registrados durante la tarde y noche del miércoles 6 de mayo a causa del fuerte viento Zonda.

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    De acuerdo a los datos oficiales, todavía permanecen sin suministro 596 usuarios, principalmente en sectores rurales de los departamentos de Pocito, 9 de Julio, Rawson, Sarmiento, Zonda y Valle Fértil, lo que representa apenas el 0,2% del total afectado.

    El fenómeno climático provocó importantes daños en distintas zonas del Gran San Juan, con caída de ramas, postes y problemas en líneas eléctricas, lo que derivó en interrupciones masivas del servicio y complicaciones para miles de vecinos.

    Durante las horas posteriores al temporal se registraron fuertes reclamos de usuarios que permanecieron varias horas sin energía. En algunos sectores incluso hubo manifestaciones y cortes de calles, como ocurrió en un barrio del departamento Rawson, donde vecinos exigieron una pronta restitución del servicio.

    Desde el EPRE señalaron que continúan los trabajos operativos para normalizar completamente el sistema eléctrico en las zonas que todavía presentan inconvenientes, especialmente en áreas rurales donde las tareas de reparación demandan mayor complejidad.

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