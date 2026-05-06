Alerta por fuerte viento Zonda en San Juan: el EPRE intima a las distribuidoras y pide precaución a los usuarios

Ante el pronóstico de intensas ráfagas para la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, el organismo de control supervisará los planes de contingencia para garantizar la seguridad y la pronta restitución del servicio eléctrico en caso de daños.

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Las autoridades provinciales emitieron una alerta meteorológica por la llegada de un temporal de viento Zonda y luego Sur que afectará el territorio sanjuanino durante la noche del 6 de mayo y las primeras horas del día siguiente. Se espera que el fenómeno climático incluya ráfagas de gran intensidad, lo que ha motivado una serie de acciones preventivas por parte del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para resguardar la seguridad de la población y la infraestructura energética.

En este contexto, el organismo de control solicitó a todos los usuarios del servicio público de electricidad prestar especial atención a la posible presencia de cables caídos, ramas u objetos sueltos, tanto durante el desarrollo del evento como una vez finalizado. Se advirtió que la magnitud de la tormenta de viento puede provocar daños de diversa consideración en las instalaciones eléctricas y cortes en el suministro, situaciones que deben ser denunciadas de manera inmediata a las líneas de emergencia.

Para los clientes de Naturgy se encuentra disponible el 0-800-666-3637, mientras que los usuarios de D.E.C.S.A. deben comunicarse al 496-1784. Para los clientes de Naturgy se encuentra disponible el 0-800-666-3637, mientras que los usuarios de D.E.C.S.A. deben comunicarse al 496-1784.

Por su parte, el EPRE ya ha intimado formalmente a las empresas distribuidoras a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la operación y el correcto abastecimiento del Sistema Interconectado Provincial. Una vez que las condiciones climáticas dejen de representar un peligro para la integridad de los trabajadores, el ente supervisará directamente las tareas de reparación y restauración del servicio en las zonas que resulten afectadas por el temporal.