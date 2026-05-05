Alerta en San Juan: llega viento Zonda con alta temperatura y luego un brusco descenso

El tiempo en San Juan tendrá un giro abrupto en los próximos días. Según explicó el climatólogo Germán Poblete, las condiciones otoñales darán paso primero a un episodio de viento Zonda y luego a un fuerte descenso térmico que se hará sentir desde el jueves.

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“Hoy tuvimos una tarde con nubes altas y, por la herencia de ayer y el aporte de la radiación solar, la máxima estuvo en el orden de los 24 grados. Pero este es el último día típicamente otoñal”, detalló el especialista, marcando el fin de jornadas con mañanas frías y tardes templadas.

El cambio comenzará a gestarse este miércoles con la presencia de un frente frío en la costa de Chile. Este sistema generará una configuración de alta presión en el centro chileno y baja presión en la región de Cuyo, lo que dará lugar al desarrollo del característico viento Zonda.

Poblete advirtió que el fenómeno será intenso en zonas cordilleranas como Iglesia y Calingasta, aunque también podría llegar al llano. “Entre las 17 y 18 horas puede instalarse en el Valle de Tulum con una media de unos 32 km/h y ráfagas que p odrían superar los 60 km/h ”, señaló. Además, indicó que este viento elevará la temperatura hasta los 30 grados, convirtiéndose en “el primer Zonda extemporáneo del año”.

Sin embargo, el alivio llegará rápidamente, aunque con un marcado contraste. El avance del frente frío provocará el ingreso de una masa de aire polar que se hará notar desde el jueves, con viento sur y una máxima que rondará los 19 grados , es decir, una caída de unos diez grados en apenas 24 horas.

El sábado, el día más frío

El descenso continuará hacia el fin de semana. Para el viernes se esperan mínimas de 3 grados y máximas de 16, mientras que el sábado será el día más frío, con una máxima de apenas 14 grados. “El frente se irá rápidamente al este, pero dejará la herencia del frío”, explicó Poblete, anticipando una mañana muy fría también para el domingo.

De cara al inicio de la próxima semana, las condiciones tenderán a mejorar. El lunes, con el alejamiento del sistema frontal, el sol permitirá una leve recuperación térmica, con máximas cercanas a los 20 grados.

Como dato adicional, el climatólogo adelantó la llegada de las primeras nevadas en la región cuyana. Si bien el fenómeno será más intenso en Mendoza, en San Juan se prevé una nevada débil en la cordillera calingastina, con acumulaciones que no superarían los cinco centímetros.