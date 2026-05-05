Chimbas avanza: el municipio inaugura la nueva obra de iluminación Led en el Barrio Andacollo VII

En una jornada de celebración para la comunidad, la intendenta de Chimbas , Daniela Rodríguez, encabezará este 5 de mayo la inauguración de la renovación del alumbrado público en el Barrio Andacollo VII . El proyecto, largamente esperado por las familias del lugar, busca mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos a través de tecnología de vanguardia.

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La obra consiste en la instalación de 33 nuevas lámparas Led de 100 watts (modelo tipo paleta), junto con sus correspondientes brazos metálicos. Esta tecnología no sólo permite un ahorro energético considerable, sino que brinda una mayor potencia lumínica, eliminando zonas oscuras y transformando el entorno nocturno del barrio.

Además del despliegue de las luminarias, el equipo técnico realizó el normalizado del puesto comando de medición . Este trabajo es fundamental para garantizar la estabilidad de la red y brindar seguridad al sistema eléctrico, evitando cortes o desperfectos técnicos.

La nueva ilumninacion en el Barrio Andacollo VII, en Chimbas, complementará la mejora de la plaza del barrio que se inauguró hace poco.

Como detalle adicional de esta obra que mejorará la calidad de vida de los vecinos, la Municipalidad restituyó la iluminación de la gruta ubicada en la plaza del barrio, devolviendo el esplendor a este punto de encuentro y espiritualidad para los residentes.

"Estas obras no sólo traerán luz, traerán seguridad y dignidad para cada familia de Chimbas", expresaron desde la gestión municipal en la previa del acto de inauguración.

La inauguración de las obras se realizará esta tarde, a 18, en calles René Favaloro y 2 de septiembre.

Recursos municipales de Chimbas

Un punto para destacar es que la totalidad de la obra fue ejecutada mediante recursos propios de las arcas municipales. Asimismo, la instalación estuvo a cargo de la mano de obra de los trabajadores municipales, lo que permitió optimizar los costos y reinvertir el esfuerzo de los chimberos en el crecimiento de su propio departamento.

Con esta nueva inauguración, el Barrio Andacollo VII se sumará a la lista de sectores que cuentan con tecnología eficiente, marcando un paso más en el plan de modernización urbana que lleva adelante la departamento Chimbas.