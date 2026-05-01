Robó un aire acondicionado y una parrilla en Chimbas, lo condenaron pero no irá preso

Un hombre fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional luego de ser hallado culpable de protagonizar un insólito robo en el departamento Chimbas, donde sustrajo un motor de aire acondicionado y una parrilla tras ingresar a distintas viviendas.

Un delincuente tiró al piso y le robó a un nene de 12 años que iba a la escuela

Robó un motor de aire acondicionado y una parrilla, pero cayó en el descampado con todo en sus manos

El hecho ocurrió el pasado 24 de abril, alrededor de las 00:40, en el Barrio Santa María. Según reconstruyeron fuentes judiciales, el imputado —identificado como Medina— actuó junto a otra persona aún no identificada. Ambos ingresaron desde un descampado ubicado al oeste del complejo habitacional y treparon al techo de una vivienda.

Desde allí, arrancaron el motor de un aire acondicionado marca BGH instalado en el techo de la casa, perteneciente a una mujer de apellido Lara, y lo arrojaron hacia el descampado. El fuerte estruendo alertó a la propietaria y a su pareja, quienes salieron al exterior y observaron a los sospechosos huir, por lo que dieron aviso inmediato al 911.

Minutos después, Medina volvió a ingresar al barrio por el mismo sector. En esa ocasión, escaló la medianera de otra vivienda de la misma manzana y sustrajo una parrilla portátil, que también arrojó hacia el descampado antes de escapar. La maniobra fue advertida por el dueño del inmueble, quien identificó al sujeto por su vestimenta.

Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar. Mientras una agente entrevistaba a la damnificada, otros uniformados rastrillaron el descampado y lograron ubicar a Medina a unos 80 metros del barrio. Al notar la presencia policial, el sospechoso descartó el motor del aire acondicionado e intentó huir con la parrilla en sus manos, pero fue finalmente aprehendido.

Debido a las características del terreno y por cuestiones de seguridad, se solicitó refuerzo policial para concretar el traslado del detenido y los elementos secuestrados hacia el interior del barrio. En ese contexto, el propietario de la segunda vivienda confirmó el robo de la parrilla.

La causa fue tramitada por la UFI de Flagrancia y se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el que Medina aceptó su responsabilidad. Como resultado, fue condenado a cumplir una pena de dos años de prisión condicional.