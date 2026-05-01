Esperó a que un jubilado retire dinero de un cajero para robarle: intentó escapar pero lo detuvieron

El hecho ocurrió en el cajero automático ubicado en Tribunales. La víctima, de 66 años, había retirado $100 mil.

Un violento episodio de inseguridad se registró en la noche del miércoles en pleno centro sanjuanino, cuando un hombre de 66 años fue asaltado dentro de un cajero automático tras retirar dinero en efectivo. El presunto autor fue detenido minutos después por personal policial.

El hecho ocurrió el 29 de abril, alrededor de las 21, en el cajero automático ubicado en el edificio de Tribunales. Según informaron fuentes judiciales, la víctima se encontraba sola realizando una extracción cuando advirtió la presencia de un sujeto detrás suyo, aparentemente aguardando su turno.

Tras retirar la suma de 100 mil pesos y guardarla en el bolsillo trasero de su pantalón, el hombre fue sorprendido por el delincuente, quien lo abordó de manera violenta, le propinó golpes y le sustrajo el dinero antes de darse a la fuga.

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La víctima salió en su persecución pidiendo ayuda a los gritos, lo que alertó a efectivos policiales que se encontraban en el ingreso al edificio, así como a personal de la brigada de la UFI de Delitos Especiales. De inmediato, se inició un operativo que permitió interceptar al sospechoso en calle Aberastain, metros al sur de Mitre, apenas cinco minutos después del hecho.