Chiqui Tapia sin apelación la Justicia rechazó su defensa por presentación fuera de término

La Justicia rechazó la apelación de Chiqui Tapia por presentarla fuera de plazo. Sigue procesado por presunta retención indebida de impuestos.

La causa contra Chiqui Tapia avanza tras el rechazo de su apelación por la Justicia.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, no podrá avanzar con su defensa en la causa judicial por investigación por retención indebida en el fútbol argentino. La causa contra Chiqui Tapia sumó un nuevo revés tras el rechazo de su apelación por haber sido presentada fuera de término.

La Cámara en lo Penal Económico resolvió declarar “desierto” el recurso tanto del dirigente como de la AFA, lo que implica que los argumentos de su defensa no serán analizados en esta instancia del proceso judicial.

Causa contra Chiqui Tapia y resolución judicial En el marco de la causa contra Chiqui Tapia, el dirigente había sido procesado a fines de marzo por el juez Diego Amarante, junto a otros directivos de la AFA, por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

Según la investigación, los imputados habrían retenido unos 19.300 millones de pesos, aplicando un esquema de demoras en los pagos para obtener beneficios financieros. En ese contexto, se dispuso además un embargo de 350 millones de pesos sobre bienes del titular de la AFA.

El rechazo de la apelación se basó en que la defensa no presentó el escrito dentro del plazo establecido ni solicitó una prórroga en tiempo y forma. Los jueces consideraron que el pedido fue extemporáneo y sin justificación válida.