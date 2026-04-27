El BCRA multó por $18.000 millones a la financiera ligada a "Chiqui" Tapia y le quitó el permiso para operar

El Banco Central decidió sancionar a la casa de cambios de Ariel Vallejo y le quitó la autorización para operar en el mercado por maniobras con el dólar oficial en 2023 mientras regía el cepo cambiario. También impuso multas de $5.400 millones al propio Vallejo y a su madre, accionista de la financiera, por otros $7.200 millones .

El directorio de la autoridad monetaria aprobó el jueves de la semana pasada una sanción con inhabilitación para operar a ARS Cambios , la casa de cambios que operaba para Sur Finanzas. Es la financiera investigada en la justicia por presunto lavado de activos y que es señalada como vinculada al presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia .

La autoridad monetaria, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras, investigó a ARS Cambios por haber hecho operaciones sospechosas con dólar oficial por un monto de 25 millones de dólares entre enero y diciembre de 2023 , mientras regían controles cambiarios y administración de reservas. Según la hipótesis de Central, fueron utilizados para abastecer el mercado ilegal y así, aprovechar la brecha cambiaria.

Según el sumario, durante ese año la entidad concentró su actividad en la compraventa de divisas con otros operadores cambiarios, por montos superiores a los USD 25 millones, mientras que las ventas a clientes finales representaron apenas una porción marginal del total.

Esta dinámica llevó al organismo a considerar que la firma no actuó como intermediario de demanda genuina , sino como un engranaje dentro de un circuito más amplio entre entidades.

En ese marco, el sumario sostiene que la operatoria configuró un mecanismo de “pase de manos” de pesos y divisas sin justificación económica aparente. Para el BCRA, la casa de cambio habría actuado como vehículo para canalizar fondos dentro de un circuito en el que las divisas podían ser retiradas del ámbito oficial.

El 99,1% de las operaciones que registró ARS Cambios con dólares oficiales tuvo como destino otras casas de cambio -Cambio Posadas, Fenus, Lagriet, Dibehim Gestiones San Miguel, Areco Cambios, Dos Arroyos y Cambio Bacarat- "cuya operatoria no se ajustaba a las normas aplicables para su actividad", relató el Central.

En ese sentido, el documento indica que la operatoria “tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer el mercado paralelo”. Según el sumario del BCRA, la brecha promedio en el momento en que sucedieron estas operaciones fue de 102%, por lo que la ganancia presunta de la maniobra habría sido de 25,8 millones de dólares.

"Los sancionados con inhabilitación no podrán desempeñarse como socios o accionistas, promotores, fundadores, directores, administradores" y otros puestos de relevancia en entidades financieras o no financieras de crédito. Es decir, ni en bancos tradicionales ni en billeteras virtuales o fintech. Para Ariel Vallejo, la inhabilitación es por 5 años y para Graciela Vallejo, por 6 años.

ARS Cambios era, en rigor, el nombre de la entidad autorizada por el BCRA para funcionar como casa de cambios. Sur Finanzas era la manera en que esa financiera se presentaba en el mercado. Tenía sedes registradas ante el Central en el microcentro porteño, en Monte Grande, Ezeiza y Canning.

En los últimos meses el Central realizó una investigación amplia sobre maniobras con el dólar oficial en distintas casas cambio en tiempos de cepo en 2023. Las maniobras ilegales con dólares oficiales podrían alcanzar hasta los US$ 1.500 millones, de acuerdo a un cálculo que hicieron en el Gobierno nacional.

El último sumario publicado por la superintendencia, antes de la casa de cambios ligada a Sur Finanzas, fue Stema Cambios, por un monto de US$ 180 millones. Antes también aparecieron Mega Latina, Gallo Cambios y Concordia.

Se trata de un mecanismo que desde un importante despacho oficial denominaron como "la escalerita". Es un circuito que, consideran, funcionó de manera muy aceitada en esos dos años

Esa "escalera" descendía desde un banco comercial que se hacía de los dólares a precio oficial, los vendía a casas de cambio y esta, a su vez, los vendía a otras. Ese pase de manos podía volver a repetirse, y en determinado momento del circuito se realizaban extracciones en efectivo, que nublaban la trazabilidad de esas divisas.

Estimaciones de los investigadores dentro del Gobierno llegaron a calcular que, en total, este esquema llegó a involucrar entre 1400 y 1.500 millones de dólares. De ese total, se perdió trazabilidad del 84%, calculan. Sobre el cierre del 2023, aseguran desde el Poder Ejecutivo, la maniobra frenó.