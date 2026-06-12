Jorge Gil nunca pagó su matrícula de abogado pese a contar con dos años de gracia

Se conocieron más detalles del hecho insólito que protagonizó Jorge GIl , el médico jubilado y abogado sanjuanino, que quedó nuevamente en el centro de una controversia luego de que se descubriera que estaba inhabilitado por el Foro de Abogados de San Juan por no pagar la matrícula

Jorge Gil lo hizo de nuevo: llegaba a un juicio como defensor, pero estaba inhabilitado por no pagar la matrícula

El profesional nunca había pagado su matrícula profesional desde que se inscribió como abogado en 2022, pese a haber contado con dos años de gracia para regularizar su situación ante la institución, lo que lo llevó a arrastrar una inhabilitación desde el año 2024.

La situación salió a la luz en la antesala de un juicio oral por abuso sexual con acceso carnal que comenzará el próximo 16 de julio. Gil había quedado como único defensor del imputado Juan Pablo Muñoz, pero una consulta realizada por la Fiscalía de la UFI CAVIG reveló que se encontraba inhabilitad o para ejercer la profesión por falta de pago de la matrícula.

Según pudo conocer DIARIO DE CUYO y confirmaron fuentes judiciales, el profesional nunca abonó los aportes correspondientes desde que obtuvo su matrícula. Actualmente, el valor mensual para mantenerla activa ronda los $20.200.

La irregularidad fue planteada durante una audiencia ante el juez Guillermo Adárvez, convocada a pedido de la fiscal Claudia Ruiz Carignano. Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que la situación debía resolverse antes del inicio del debate para evitar una posible vulneración del derecho de defensa del acusado.

De acuerdo con la información brindada durante la audiencia, la investigación contra Muñoz comenzó el 10 de septiembre de 2025. En una primera etapa intervinieron como defensores los abogados José Manuel Beltrán y Fabiana Salinas, mientras que Gil actuaba como colaborador. Sin embargo, con el correr del proceso ambos letrados dejaron la representación y la defensa quedó exclusivamente en manos del polémico profesional.

Fue entonces cuando Fiscalía verificó ante el Foro de Abogados que Gil figuraba inhabilitado. El organismo confirmó que la suspensión obedecía a la falta de pago de la matrícula profesional, requisito indispensable para ejercer legalmente la abogacía.

La legislación provincial es clara al respecto. La Ley 127-A y su modificatoria 2460-A establecen que ningún abogado puede intervenir en procedimientos judiciales o administrativos sin encontrarse debidamente habilitado. Además, impone a jueces y autoridades la obligación de controlar esa condición.

Ante el planteo de la Fiscalía, el juez le dio la palabra a Gil. Su respuesta fue breve: "Mañana pago". Tras esa manifestación, Adárvez dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes para verificar si efectivamente regularizaba la situación.

Finalmente, según pudo saber este medio, el abogado salió de la audiencia y canceló la deuda que mantenía con el Foro de Abogados de San Juan, logrando rehabilitar su matrícula y despejando, al menos por ahora, el riesgo de que el juicio se viera afectado por una cuestión formal.

El episodio volvió a colocar a Jorge Gil en el foco de la escena judicial y en la polémica. A lo largo de los últimos años, el profesional protagonizó diversas controversias tanto en su actividad como médico como en su desempeño como abogado, sumando ahora un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por los conflictos y las polémicas.

El último se remonta a cuando cayó preso por falso testimonio. El médico había mentido durante el proceso que terminó con la condena de un funcionario judicial por violencia de género. Finalmente zafó tras que la Justicia le otorgara una probation o suspensión de juicio a prueba.