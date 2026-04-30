Los empresarios apuntados por contratar barrabravas para darle una golpiza a otro, seguirán bajo investigación rumbo a juicio

La investigación por la brutal agresión contra el productor de eventos Juan Manuel Salvalaggio continúa avanzando y mantiene en la mira a los dos principales sospechosos: los empresarios Mariano Tomsig y Martín Elías Quiroga Massa, señalados como presuntos autores intelectuales del ataque .

En una audiencia realizada este jueves, el juez Federico Rodríguez resolvió extender por tres meses la investigación penal preparatoria (IPP) , a pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal coordinadora Daniela Pringles y la ayudante fiscal Paula Amarfil . El objetivo es reunir pruebas pendientes consideradas clave para definir el futuro del caso.

Con este nuevo plazo, la Fiscalía deberá determinar si avanza con un juicio abreviado o si presenta la acusación formal para llevar a los imputados a un juicio oral y público.

Uno de los puntos destacados de la audiencia fue la situación de Mariano Tomsig, quien planteó su malestar por las reiteradas presentaciones en sede policial. A raíz de este reclamo, el juez resolvió que ya no deberá comparecer en la comisaría, aunque seguirá sometido al proceso judicial.

De todos modos, sobre Tomsig continúan vigentes medidas restrictivas: tiene prohibido salir de la provincia sin autorización, su pasaporte permanece retenido y no puede mantener contacto con la víctima ni acercarse a menos de 200 metros.

En cuanto a Quiroga Massa, la Justicia no dispuso medidas de coerción en su contra, aunque continúa imputado en la causa y bajo investigación.

Durante la audiencia también se conocieron detalles sobre la estrategia de la defensa, que intentó contrarrestar una de las pruebas más comprometedoras: la declaración de uno de los autores materiales del ataque. Sin embargo, los tres barrabravas condenados —alojados en el Penal de Chimbas— se negaron a declarar nuevamente, al igual que el presunto intermediario, Mario Giraudo, quien optó por no brindar testimonio.

Este punto es clave, ya que uno de los detenidos había declarado previamente que Tomsig habría coordinado el ataque y que existió un pago canalizado a través de Giraudo, quien habría distribuido el dinero entre los agresores.

La causa tiene su origen en el violento hecho ocurrido el 12 de abril de 2024, cuando Salvalaggio fue emboscado en la puerta de su casa en Capital y sufrió graves fracturas en el rostro. Los autores materiales —tres barrabravas vinculados a Racing de Avellaneda— ya fueron condenados a seis años de prisión efectiva.

Con el avance de la investigación, la hipótesis de un robo quedó descartada y se consolidó la teoría de un ataque planificado en el marco de disputas dentro del negocio nocturno y de eventos, particularmente vinculadas a la organización de la Fiesta Nacional del Sol.

En paralelo, la Fiscalía profundiza el análisis patrimonial de los imputados y ya cuenta con autorización para requerir información al Banco Central, con el fin de rastrear movimientos de dinero que podrían haber financiado la agresión.

Así, con los autores materiales ya condenados, el foco judicial está puesto ahora en determinar si Tomsig y Quiroga Massa deberán enfrentar un juicio como los presuntos responsables de haber ordenado el violento ataque.