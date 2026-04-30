    • 30 de abril de 2026 - 17:19

    Capital: lo descubrieron en el techo de una casa, lo persiguieron 500 metros y lo atraparon

    El joven de 18 años fue aprehendido tras ser sorprendido sobre una casa en plena madrugada, en Capital. Fue imputado por violación de domicilio.

    Olmos Aguirre terminó imputado por violación de domicilio tras el hecho ocurrido en Capital.&nbsp;

    Olmos Aguirre terminó imputado por violación de domicilio tras el hecho ocurrido en Capital. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un insólito episodio ocurrió en la madrugada de este miércoles 29 de abril en Capital, cuando un joven de 18 años fue sorprendido sobre el techo de una vivienda y terminó detenido tras una breve persecución.

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    Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, el hecho se registró cerca de las 2:15 en una casa ubicada en calle Necochea. Allí, el sospechoso, identificado como Ulises Rubén Olmos Aguirre, se subió al techo del inmueble por el frente.

    El propietario de la vivienda, que se encontraba descansando junto a su familia, escuchó ruidos extraños y salió a la vereda para ver qué ocurría. En ese momento, el joven se descolgó hacia la calle y emprendió la fuga hacia el norte por calle Necochea.

    Ante esta situación, el damnificado y un vecino iniciaron una persecución en un vehículo particular. Tras recorrer unos 500 metros, lo atraparon en la esquina de calles Estados Unidos y Teresa de Ascencio, donde dieron aviso inmediato al 911.

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    La casa que invadió Olmos Aguirre.

    La casa que invadió Olmos Aguirre.

    Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso.

    Tras constatar el inmueble, el propietario confirmó que no había faltantes ni daños en los accesos, por lo que el fiscal de turno dispuso iniciar el Procedimiento Especial de Flagrancia e imputar al joven por el delito de violación de domicilio, previsto en el artículo 150 del Código Penal.

    En la causa intervienen el fiscal Cristian Gerarduzzi, la fiscal coordinadora Virginia Branca y el ayudante fiscal Emiliano Usín.

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