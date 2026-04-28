Intentó asaltar a una jubilada con un caño de plástico y terminó detenido a menos de 100 metros

Un violento intento de robo ocurrido en Capital , donde se investiga un intento de asalto , terminó con la detención de Mayco Jonathan Elizondo , acusado de atacar a una jubilada para quitarle sus pertenencias mientras caminaba hacia la casa de su hija.

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El hecho ocurrió este lunes 27 de abril de 2026, alrededor de las 17:30 , cuando la damnificada descendió de un colectivo en la intersección de calles Catamarca y Benavídez y comenzó a caminar hacia el sur para visitar a su hija.

Según la denuncia, apenas bajó del transporte observó a un hombre en actitud sospechosa . A medida que avanzaba, notó que el individuo la seguía mientras manipulaba un objeto que ella creyó que era un hierro.

Para disimular su accionar, el sospechoso se acercó a un contenedor de basura e hizo como si estuviera buscando algo, pero luego continuó siguiéndola.

El caño de 40 centímetros que llevaba el detenido y con el que intentó asaltar a la adulta mayor.

La mujer comenzó a sentir temor y, en el interior del barrio Echeverría, sobre calles Catamarca y Paraná, el hombre finalmente la atacó: la tomó del pulóver, comenzó a zamarrearla violentamente y la amenazó con el objeto que llevaba en la mano mientras le exigía que le entregara sus pertenencias.

Teresa intentó resistirse para proteger su bolso tipo morral, donde llevaba su teléfono celular y estudios médicos importantes.

El agresor insistía en concretar el robo, pero la situación cambió cuando un automovilista que pasaba por el lugar advirtió lo que ocurría e intervino, provocando que el delincuente escapara.

Ese mismo testigo llamó al 911 y brindó una descripción precisa del sospechoso.

Personal de la Motorizada 1, que se encontraba patrullando la zona, recibió el alerta y comenzó una persecución que terminó a menos de 100 metros del lugar del ataque, en calles Sarmiento y Catamarca, donde aprehendieron a Elizondo a las 17:54.

Al momento de la detención, el acusado todavía llevaba consigo el elemento con el que había intimidado a la víctima: un caño de plástico de aproximadamente 40 centímetros de largo, que simulaba ser un hierro.

La causa quedó caratulada como robo en grado de tentativa, en el marco de los artículos 164 y 42 del Código Penal, y es investigada por la fiscal de turno, Yanina Galante, junto al ayudante fiscal Oscar Orope, bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia previsto por la Ley 1851-O.