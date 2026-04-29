Rawson: le robó el celular a un panadero y terminó condenado a 6 meses de cárcel

La Justicia condenó a Mariano Adrián Godoy a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de hurto simple , luego de haber robado un celular del interior de una camioneta utilitaria perteneciente a un panadero en Capital , en un hecho que culminó con un juicio abreviado .

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El caso fue resuelto mediante juicio abreviado, acordado entre la fiscalía y la defensa, bajo la intervención de la fiscal Virginia Branca y el ayudante fiscal Mario Codorniu. Además, se declaró la reincidencia del imputado y se mantuvo la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el viernes 24 de abril de 2026, alrededor de las 9:40, cuando la víctima se detuvo con su Peugeot Partner para entregar mercadería en un comercio ubicado sobre calle República del Líbano , pasando Franklin Rawson.

Mientras el panadero se encontraba dentro del local, la propietaria del comercio le advirtió que un hombre merodeaba su vehículo. Al salir rápidamente, constató que le habían robado su teléfono celular, que había dejado sobre el asiento del acompañante con la ventanilla baja.

En ese momento, la víctima observó al ladrón escapar a pie y girar por calle Franklin Rawson. De manera fortuita, por la zona circulaba personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo , a quienes el damnificado alertó de inmediato sobre lo ocurrido.

image El lugar donde se produjo el hecho.

Los efectivos lo subieron al patrullero y comenzaron la búsqueda. A pocos metros, la víctima reconoció al sospechoso, quien ingresó rápidamente a una vivienda.

Los policías entrevistaron a la dueña de casa, que resultó ser la madre del acusado, y ella autorizó el ingreso al domicilio. Allí observaron cómo Godoy descartaba el celular robado sobre una alacena antes de intentar escapar nuevamente.

El individuo huyó por el fondo de la propiedad, trepó por techos vecinos y finalmente fue alcanzado y detenido en un baldío contiguo.

Tras la consulta con la base acusatoria UAT, intervino el ayudante fiscal de turno, quien se comunicó con la fiscal Virginia Branca. Luego de interiorizarse del caso, se dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de hurto simple.

Finalmente, Godoy admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió una condena de seis meses de prisión efectiva.