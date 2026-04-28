Vecinos de El Medanito reclaman mantenimiento: calles deterioradas y maleza sin control

Vecinos de la zona de calle Honduras y Güemes, en Rawson, manifestaron su malestar por el estado de las calles y el abandono en la zona, una situación que —según aseguran— se agrava cada vez que llueve y genera serios inconvenientes para circular.
Aseguran que hay pozos de grandes dimensiones y yuyos que colaboran con la inseguridad. Afirman que los reclamos al municipio no tienen respuesta.
Vecinos de la zona de calle Honduras y Güemes, en Rawson, manifestaron su malestar por el estado de las calles y el abandono en la zona, una situación que —según aseguran— se agrava cada vez que llueve y genera serios inconvenientes para circular.
Los residentes señalaron que la falta de mantenimiento provoca la aparición de grandes pozos, además de la acumulación de yuyos en los costados de los caminos, lo que complica tanto el tránsito vehicular como peatonal.
“Directamente sentimos que nos ignoran”, expresó una vecina, al referirse a los reiterados reclamos que, según indicó, han realizado ante el municipio sin obtener respuestas.
A esta problemática se suma la preocupación por la inseguridad. Días atrás, un intento de robo en una vivienda de la zona encendió las alarmas entre los habitantes. De acuerdo a lo informado, el accionar policial se vio dificultado por la abundante maleza y la escasa iluminación, condiciones que habrían facilitado la huida de los delincuentes.
Frente a este panorama, los vecinos reclaman intervenciones urgentes para mejorar el estado de las calles, realizar tareas de limpieza y desmalezado, y reforzar el alumbrado público. Consideran que estas medidas son clave no solo para mejorar la circulación, sino también para prevenir hechos delictivos.