Vecinos de El Medanito reclaman mantenimiento: calles deterioradas y maleza sin control

Vecinos de la zona de calle Honduras y Güemes, en Rawson , manifestaron su malestar por el estado de las calles y el abandono en la zona, una situación que —según aseguran— se agrava cada vez que llueve y genera serios inconvenientes para circular.

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Los residentes señalaron que la falta de mantenimiento provoca la aparición de grandes pozos, además de la acumulación de yuyos en los costados de los caminos , lo que complica tanto el tránsito vehicular como peatonal.

“Directamente sentimos que nos ignoran” , expresó una vecina, al referirse a los reiterados reclamos que, según indicó, han realizado ante el municipio sin obtener respuestas.

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A esta problemática se suma la preocupación por la inseguridad. Días atrás, un intento de robo en una vivienda de la zona encendió las alarmas entre los habitantes. De acuerdo a lo informado, el accionar policial se vio dificultado por la abundante maleza y la escasa iluminación, condiciones que habrían facilitado la huida de los delincuentes.

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Frente a este panorama, los vecinos reclaman intervenciones urgentes para mejorar el estado de las calles, realizar tareas de limpieza y desmalezado, y reforzar el alumbrado público. Consideran que estas medidas son clave no solo para mejorar la circulación, sino también para prevenir hechos delictivos.