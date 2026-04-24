    • 24 de abril de 2026 - 14:30

    Capturaron a dos motochorros armados, uno menor de edad, tras intentar asaltar en Rawson

    Un hombre de 28 años y un menor de 16 fueron aprehendidos por personal de la Comisaría 25ª tras intentar cometer un robo con un arma de fuego en calle San Miguel.

    El arma que poseían los motochorros.

    El arma que poseían los motochorros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intento de asalto a menores terminó con dos motochorros detenidos este jueves, tras un rápido accionar del personal de la Comisaría 25ª en la zona de calle San Miguel, antes de Recabarren.

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    Según informaron fuentes policiales, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a un grupo de menores con intenciones de robo, utilizando un arma de fuego para intimidarlos. La situación generó alarma y motivó la inmediata intervención de los efectivos, que lograron aprehender a los sospechosos a pocos metros del lugar.

    Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron el arma utilizada en el hecho: una pistola Bersa calibre .22 modelo 62, sin numeración visible y con cinco cartuchos en su interior. Además, incautaron un casco negro marca NZI, talle S, que no contaba con visera.

    Los detenidos fueron identificados como Duarte, de 28 años, domiciliado en el barrio Caracoles, y un menor de 16 años con residencia en el barrio Los Médanos, ambos en Rawson.

    Tras el operativo, los implicados quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación del hecho.

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