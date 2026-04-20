Joven baleada por motochorros en Rawson: hay un detenido y sería el autor de los disparos

Un hombre quedó detenido en Flagrancia y fue vinculado a la investigación por el violento ataque de motochorros que terminó con una joven baleada por la espalda en Rawson. El sospechoso, de apellido Garramuño, ya estaba bajo arresto en una causa por portación de armas y ahora quedó en la mira por este grave hecho.
Según informaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, el avance en la causa se dio luego de que el fiscal Leonardo Villalba, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, fuera notificado que uno de los sospechosos cayó detenido por Flagrancia. El aprehendido sería el autor de los disparos, según la teoría del caso y su cómplice, el conductor de la moto, sigue prófugo.
Cayó un sospechoso y sería el autor de los disparos
En este sentido, Garramuño, fue detenido por personal policial que hacía un recorrido de prevención y cuando le pidió que se detuviera, este se dio a la fuga. Tras ser perseguido y detenido, le encontraron dos armas de fuegos, una pistola y un revólver, que coinciden con la descripción aportada por la víctima, Micaela Alfaro, de 20 años, y su pareja, Miguel Ángel Díaz.
Esto permitió a los investigadores fortalecer la hipótesis de que el detenido, de frondoso prontuario y protagonista de hechos similares, podría haber participado en el asalto. En ese contexto, Villalba solicitó al juez Eugenio Barbera que se hagan allanamientos a domicilios relacionados con el aprehendido.
Los operativos se realizaron en el viernes por la mañana en tres domicilios: dos en Rawson, en los barrios Los Médanos y Valle Grande, y otro en Chimbas, en una vivienda ubicada sobre calle Primero de Julio. Si bien no se logró secuestrar la motocicleta utilizada en el hecho, los investigadores consideran que los elementos hallados son relevantes para sostener la imputación. Se trata de un casco negro y otro rojo, que habrían utilizado los motochorros del hecho, y una campera negra utilizada por el que conducía la moto, aparentemente.
En paralelo, también se buscaban pertenencias robadas a la víctima, como una mochila negra con objetos personales, documentación, un teléfono celular y otros elementos, aunque no pudieron ser recuperados.
Cómo sigue de salud la joven baleada en Rawson
La joven baleada declaró el sábado y confirmó que los atacantes actuaron con dos armas de fuego y que le dispararon por la espalda. Sin embargo, no pudo identificar a los agresores debido a que ambos llevaban casco, los elementos con los colores mencionados anteriormente, al momento del ataque.
Actualmente, la víctima continúa internada en el Hospital Rawson, pero pasó de la terapia intensiva a sala de terapia intermedia y pudo declarar ante los investigadores.
Por su parte, la Justicia ya notificó al acusado de su vinculación con esta causa y en las próximas horas el fiscal Villalba solicitará la audiencia de formalización. En tanto, los investigadores continúan trabajando para identificar y detener al segundo sospechoso que habría participado en el ataque.