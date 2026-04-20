Joven baleada por motochorros en Rawson: hay un detenido y sería el autor de los disparos

El acusado fue vinculado a la causa ocurrida en Rawson tras caer por Flagrancia al tener en posesión dos armas de fuego que serían compatibles con el hecho.

La joven Micaela Alfaro, baleada durante un asalto en Rawson, evolucionó en su estado de salud y pasó a una sala de terapia intermedia. Debe identificar a su agresor mediante una rueda de reconocimiento en los próximos días. Imagen editada con IA.

Un hombre quedó detenido en Flagrancia y fue vinculado a la investigación por el violento ataque de motochorros que terminó con una joven baleada por la espalda en Rawson. El sospechoso, de apellido Garramuño, ya estaba bajo arresto en una causa por portación de armas y ahora quedó en la mira por este grave hecho.

Según informaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, el avance en la causa se dio luego de que el fiscal Leonardo Villalba, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, fuera notificado que uno de los sospechosos cayó detenido por Flagrancia. El aprehendido sería el autor de los disparos, según la teoría del caso y su cómplice, el conductor de la moto, sigue prófugo.

Cayó un sospechoso y sería el autor de los disparos En este sentido, Garramuño, fue detenido por personal policial que hacía un recorrido de prevención y cuando le pidió que se detuviera, este se dio a la fuga. Tras ser perseguido y detenido, le encontraron dos armas de fuegos, una pistola y un revólver, que coinciden con la descripción aportada por la víctima, Micaela Alfaro, de 20 años, y su pareja, Miguel Ángel Díaz.

Esto permitió a los investigadores fortalecer la hipótesis de que el detenido, de frondoso prontuario y protagonista de hechos similares, podría haber participado en el asalto. En ese contexto, Villalba solicitó al juez Eugenio Barbera que se hagan allanamientos a domicilios relacionados con el aprehendido.

Los operativos se realizaron en el viernes por la mañana en tres domicilios: dos en Rawson, en los barrios Los Médanos y Valle Grande, y otro en Chimbas, en una vivienda ubicada sobre calle Primero de Julio. Si bien no se logró secuestrar la motocicleta utilizada en el hecho, los investigadores consideran que los elementos hallados son relevantes para sostener la imputación. Se trata de un casco negro y otro rojo, que habrían utilizado los motochorros del hecho, y una campera negra utilizada por el que conducía la moto, aparentemente.