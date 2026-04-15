Motochorros forcejearon con una pareja y le dieron un balazo en la espalda a una joven de 20 años durante un robo

Ocurrió en el barrio Güemes durante la madrugada. La víctima fue sometida a una cirugía y está fuera de peligro.

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Una joven de 20 años resultó herida de arma de fuego durante un violento intento de robo protagonizado por motochorros en el barrio Güemes, en un hecho ocurrido alrededor de las 5.30 de la madrugada.

Según informó el comisario Mario Salinas, en diálogo con Radio Sarmiento, la víctima caminaba junto a su pareja hacia la parada de colectivo cuando fueron interceptados por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. Allí, intentaron arrebatarle la cartera a la joven, lo que derivó en un forcejeo con la pareja. En ese contexto, uno de los sujetos efectuó entre dos y tres disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la espalda de la mujer, a la altura de la zona lumbar. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde fue intervenida quirúrgicamente. De acuerdo a la última información oficial, se encuentra fuera de peligro.

Los delincuentes lograron escapar tras concretar el robo de un celular y la cartera de la víctima. De acuerdo a los primeros datos, se movilizaban en una moto de 110 cilindradas, de color negro.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que secuestró vainas servidas y realizó peritajes bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad. Se presume que el arma utilizada sería calibre 9 milímetros.