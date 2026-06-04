Prisión condicional y 5 años de inhabilitación para un conductor por la muerte de un motociclista

Este jueves, el conductor recibió su condena por el hecho que ocurrió en julio de 2025 en la intersección de calles Perona y Rivadavia.

La Justicia sanjuanina condenó al conductor involucrado en el siniestro vial que le costó la vida a Jorge Darío Pérez, el motociclista de 41 años que falleció tras ser embestido por un automóvil en Rawson en julio de 2025.

La resolución se alcanzó a través de un juicio abreviado, mecanismo mediante el cual el imputado reconoció su responsabilidad en el hecho y recibió una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional. Además, fue inhabilitado por cinco años para conducir cualquier tipo de vehículo con motor.

El fiscal Nicolás Schiattino explicó que la responsabilidad del conductor quedó acreditada por la maniobra que realizó momentos antes del impacto fatal.

Según detalló, el acusado giró hacia la izquierda para cruzar la avenida sin advertir la presencia de la motocicleta que circulaba por el lugar. “Giró hacia la izquierda no verificando ni observando que venía un motovehículo. El conductor de la moto no pudo advertir la maniobra ni aplicar el mecanismo de frenado, por eso el impacto fue muy fuerte”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con la investigación, la imprudencia del automovilista al interponerse en la trayectoria de la motocicleta fue determinante en la producción del siniestro que terminó con la muerte de Pérez. Respecto de la pena impuesta, Schiattino explicó que la condena es de carácter condicional debido a que el imputado no registraba antecedentes penales ni otras condenas previas.