    • 4 de junio de 2026 - 12:12

    Un hombre con pedido de captura mató a un policía en una comisaría

    El agresor era buscado por una causa de amenazas. Hirió a otro agente durante el enfrentamiento y fue abatido por los agentes.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre que tenía una orden de detención vigente por una causa de amenazas se presentó este martes en una comisaría de la localidad bonaerense de Open Door, partido bonaerense de Luján, sacó un arma y abrió fuego contra los policías que estaban de guardia.

    Leé además

    Prensa Policía de San Juan.

    Un policía le salvó la vida a un bebé sanjuanino que se estaba ahogando
    marcha universitaria contra el gobierno de antonio kast en chile: estudiantes se enfrentaron con la policia

    Marcha universitaria contra el gobierno de Antonio Kast en Chile: estudiantes se enfrentaron con la policía

    Como consecuencia del ataque, un oficial de 33 años murió, otro resultó herido y el agresor falleció durante el tiroteo.

    image
    El oficial Neri Malcon Churquina ten&iacute;a 33 a&ntilde;os, era padre de un nene de cinco a&ntilde;os y muri&oacute; tras ser baleado durante el ataque a la comisar&iacute;a de Open Door. (Foto: NA).

    El oficial Neri Malcon Churquina tenía 33 años, era padre de un nene de cinco años y murió tras ser baleado durante el ataque a la comisaría de Open Door. (Foto: NA).

    Cómo fue el ataque dentro de la comisaría

    El hecho ocurrió cerca de las 17.30 en la comisaría Tercera de Luján. Según las primeras reconstrucciones, Alex Ezequiel Romero, que era buscado por la Justicia tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Mercedes, ingresó a la dependencia y sorprendió a los efectivos que estaban en el lugar.

    De acuerdo con la investigación, el hombre extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar. El oficial Neri Malcon Churquina, de 33 años, recibió impactos de bala en el cráneo y en el abdomen. En tanto, su compañero Agustín Guillermo Larravide sufrió una herida en una mano mientras intentaba repeler el ataque con su arma reglamentaria.

    Durante el intercambio de disparos, Romero fue alcanzado por varios proyectiles y murió en el lugar.

    Peritos policiales y funcionarios judiciales trabajaban en la dependencia para determinar la mecánica exacta de los hechos, además de establecer cómo obtuvo el arma utilizada y cuáles fueron sus movimientos previos al ataque.

    Quién era el policía asesinado

    La víctima fatal fue identificada como Neri Malcon Churquina, un oficial de la Policía Bonaerense de 33 años que era oriundo de Pueblo Nuevo, una zona cercana a Jáuregui.

    Tras el ataque fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde los médicos confirmaron su muerte debido a la gravedad de las heridas.

    Churquina estaba casado, era padre de un niño de cinco años y vivía junto a su familia en la localidad de Olivera.

    Su historia dentro de la fuerza estuvo marcada por otro episodio de violencia. En 2022 había resultado herido de bala durante un procedimiento policial que terminó con la muerte de un compañero. En aquella oportunidad logró recuperarse y continuó desempeñándose en la Policía Bonaerense hasta este martes, cuando fue asesinado en la dependencia donde prestaba servicio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    un policia le salvo la vida a una beba de un ano que habia dejado de respirar en 25 de mayo

    Un policía le salvó la vida a una beba de un año que había dejado de respirar en 25 de Mayo

    Gabriel Riveros puede impugnar la sentencia, el 24 de junio se conocerán los fundamentos. 

    "Una fruta mala pudre a todas" y "se le cayó la última careta a la Justicia": las explosivas frases del policía influencer tras ser condenado

    Choque. Foto: MPF.

    Una agente de la Policía terminó hospitalizada trar chocar en moto contra un camión recolector de residuos

    Motor de aire acondicionado robado. Foto: prensa.

    Detuvieron un hombre con un motor de aire acondicionado robado