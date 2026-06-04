    • 4 de junio de 2026 - 10:22

    "Esto le hago a las ratas", salió a buscar al ladrón y lo arrastró atado a su camioneta

    La violenta secuencia quedó registrada por vecinos. Un comerciante acusó a un hombre de haberle robado mercadería, lo redujo, lo ató a su vehículo y lo llevó varias cuadras antes de dejarlo sujeto a un árbol.

    Foto: captura de video.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un episodio de extrema violencia ocurrió en la ciudad bonaerense de Zárate. Un comerciante acusó a un hombre de haberle robado mercadería de su autoservicio, lo encontró horas después, lo redujo y lo arrastró atado a su camioneta por varias cuadras ante la mirada de vecinos que registraron toda la secuencia con sus teléfonos celulares.

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    El hecho ocurrió durante la tarde del martes en el barrio El Progreso y terminó con dos causas judiciales abiertas: una por el presunto hurto y otra por las lesiones sufridas por el acusado.

    El robo que desencadenó la violenta reacción

    De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, todo comenzó cuando el dueño de un autoservicio revisó las cámaras de seguridad de su local y detectó que un hombre identificado como Sergio Nieva, de 49 años, habría sustraído mercadería.

    Tras reconocerlo en las imágenes, el comerciante decidió ir hasta la vivienda del sospechoso para reclamarle la devolución de los productos.

    Según declaró posteriormente ante la Policía, al llegar al lugar se produjo una discusión y el acusado habría intentado atacarlo con una cuchilla. El comerciante aseguró que logró reducirlo y, en ese momento, tomó una decisión que ahora es investigada por la Justicia.

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    Atado a una camioneta y arrastrado por el barrio

    Luego de inmovilizar al sospechoso, el comerciante lo sujetó con una soga a una camioneta Ford Ranger gris y comenzó a recorrer varias cuadras del barrio.

    Las imágenes captadas por vecinos muestran una escena impactante. En algunos tramos, el hombre intenta correr para seguir el ritmo del vehículo. En otros momentos, cae al suelo y es arrastrado por el asfalto.

    Uno de los videos registra cuando la camioneta frena de manera brusca. Por la inercia, el hombre golpea contra la parte trasera del vehículo y cae al piso. Acto seguido, el comerciante desciende, vuelve a ajustar la soga y continúa el recorrido.

    Durante el trayecto también se escuchan insultos y amenazas. "Tengo que dejar de laburar para cazar ratas como ustedes", se oye decir al comerciante en una de las grabaciones que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales.

    La secuencia no terminó allí. Al llegar a las inmediaciones de su negocio, el comerciante detuvo la marcha, tomó al hombre de la soga y lo condujo hasta un árbol ubicado sobre la vía pública.

    Allí lo ató delante de varios vecinos y volvió a increparlo. "Esto le hago a las ratas como vos. Ahora andá y denunciame", se escucha en otro de los videos que se viralizaron durante las últimas horas.

    La situación generó tensión en el barrio y motivó múltiples llamados al sistema de emergencias.

    La intervención policial

    Tras recibir las denuncias, efectivos policiales desplegaron un operativo que culminó sobre la calle Pellegrini al 3900. Cuando llegaron al lugar encontraron al hombre todavía atado al árbol.

    Personal médico constató que presentaba lesiones en el rostro, brazos y piernas, por lo que fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención.

    Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir lo sucedido a partir de testimonios, registros de cámaras de seguridad y los videos grabados por vecinos.

    Dos imputados y una investigación abierta

    La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 descentralizada de Zárate, a cargo del fiscal Fernando Martín Reina.

    Los investigadores determinaron inicialmente que existían elementos para vincular al hombre lesionado con el robo denunciado por el comerciante, por lo que fue imputado por el delito de hurto.

    Sin embargo, la Justicia también avanzó sobre la conducta del comerciante. Aunque no fue detenido, quedó imputado por lesiones debido a la violencia ejercida contra el sospechoso durante el recorrido por las calles del barrio.

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