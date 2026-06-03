Su sobrina lo acusó de ladrón, él la golpeó y amenazó con matarla: terminó condenado

Un conflicto familiar por la desaparición de algunas prendas de vestir derivó en una causa por violencia intrafamiliar en Chimbas. Un hombre de 35 años fue detenido luego de que su sobrina lo denunciara por haberla golpeado en el rostro y amenazado de muerte durante una fuerte discusión ocurrida en el barrio Los Cardos .

Empleado estatal condenado por dictar una carrera trucha en una lomoteca podría recibir más denuncias y terminar preso

El imputado fue identificado como un hombre de apellido González , quien quedó vinculado a una investigación por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y terminó condenado con dos meses de prisión en suspenso (bajo libertad condicional).

Según consta en la denuncia radicada por la víctima, el episodio ocurrió el 26 de mayo alrededor de las 19 horas, cuando regresó a su domicilio y su hermana menor le comentó que no encontraba un buzo verde con capucha que le pertenecía .

La joven aseguró que, al revisar sus pertenencias, advirtió la falta de varios objetos y decidió dirigirse hasta el departamento donde vive su tío , ubicado en el mismo terreno, para reclamarle por los elementos desaparecidos, ya que anteriormente habría tenido problemas similares con él.

De acuerdo con la denuncia, la conversación rápidamente se transformó en una discusión. En ese contexto, el hombre le respondió con insultos y la joven decidió retirarse. Sin embargo, el conflicto continuó cuando González la siguió hasta la vivienda familiar.

La víctima relató que, mientras se encontraban en el patio de la casa, su tío se le acercó y le propinó un golpe de puño en el lado izquierdo del rostro. Tras la agresión, ingresó a la vivienda para contarle lo sucedido a su abuela, madre del imputado.

Siempre según la acusación, el hombre también ingresó al domicilio y, delante de la mujer mayor, lanzó una grave amenaza: "Te la voy a matar a la pendeja esa", al tiempo que arrojó el buzo cuya desaparición había originado la discusión.

Intentó escapar cuando llegó la Policía

Luego del llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y entrevistaron a la denunciante. Para entonces, el sospechoso ya se había retirado de la vivienda.

Los uniformados realizaron recorridas por la zona y lograron localizarlo en las inmediaciones del barrio. Al advertir la presencia policial, González habría intentado escapar, aunque fue alcanzado y detenido a pocos metros del lugar.

Fuentes judiciales indicaron que durante el procedimiento se registraron momentos de tensión debido a que vecinos comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos y los móviles policiales, situación que obligó a trasladar las actuaciones a la Unidad Operativa Centenario.

Además, las condiciones de seguridad impidieron que personal de Criminalística pudiera ingresar al lugar para realizar las tareas periciales y el relevamiento fotográfico correspondiente.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la UFI CAVIG para formalizar la denuncia y ser examinada por el médico legista, quien constató lesiones compatibles con el relato aportado.

La investigación quedó a cargo de los fiscales Francisco Micheltorena y Cristian Gerarduzzi, junto al ayudante fiscal Martín Morando, en el marco del Sistema Especial de Flagrancia.