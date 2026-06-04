Un amigo de Claudio Barrelier declaró en la causa por el crimen de Agostina Vega: "En esa casa se consumía cocaína"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas el testimonio de un hombre que mantenía vínculo tanto con Claudio Barrelier como con Melisa Herrera, madre de la adolescente. Su declaración incorporó nuevos elementos sobre los días previos y posteriores a la desaparición de la joven.

Qué dijo la dueña del Ford Ka en el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina Vega

El testigo aseguró que residió durante aproximadamente 20 días en la vivienda de barrio Cofico donde vivía Barrelier. Según relató, colaboraba con gastos y alimentos mientras buscaba otro lugar para instalarse. Durante ese período pudo observar la dinámica cotidiana de la casa y a las personas que habitaban el inmueble.

Entre los datos que aportó, señaló que al regresar a la vivienda el domingo posterior a la desaparición encontró cambios que le llamaron la atención. Mencionó la presencia de objetos que, según dijo, no estaban cuando se retiró el día anterior. También describió la distribución de la propiedad y afirmó que algunas áreas eran utilizadas principalmente por el ahora detenido.

El hombre relató además que participó de la búsqueda de Agostina junto a su madre cuando todavía desconocían que la adolescente había estado en la casa de Barrelier. Según contó, recién más tarde se enteraron de ese dato, que posteriormente se convirtió en uno de los ejes centrales de la investigación.

Otro aspecto relevante de su declaración fue que aseguró haber comenzado a sospechar del acusado después de conocerse la declaración de un remisero que ubicó a Agostina en contacto con Barrelier . Según explicó, esa información generó dudas tanto en él como en la madre de la adolescente y motivó nuevos cuestionamientos hacia el imputado.

Consumo de drogas

También reconoció que en la casa de Barrelier se consumían drogas. En cuanto al tipo de estupefacientes que se consumían, contestó que "cocaína" y que era habitual que eso ocurriera "los fines de semana". Este último sábado, Barrelier le había contado que había consumido cocaína en la cancha de fútbol donde estuvieron juntos.

image Foto archivo.

"Yo lo vi normal, lo vi bien, no lo vi fuera de foco. Después interactuó con gente en un cumpleaños, hablaba por teléfono", indicó sobre el estado de Barrelier pese al consumo. "Yo lo vi normal, lo vi bien, no lo vi fuera de foco. Después interactuó con gente en un cumpleaños, hablaba por teléfono", indicó sobre el estado de Barrelier pese al consumo.

En otro momento de la entrevista, reveló que también Melina Herrera consumía drogas junto a Barrelier pero dijo desconocer si Agostina sabía de eso.

La denuncia del ataque del año pasado

Sobre el ataque que denunció una mujer que fue privada de la liberad en la casa de Barrelier el año pasado, indicó que conoció el hecho "con otra versión" relatada por el acusado que le dijo que "le quisieron hacer una cama y no les salió". "Me dijo que por eso estoy en libertad porque no me encontraron pruebas".

En cuanto al supuesto motivo que le dio, el testigo indicó que Barrelier atribuyó la supuesta falsa denuncia a que era "puntero político" y a pertenecer a las 62 organizaciones peronistas.

El contacto con la mujer de Claudio Barrelier

Además, afirmó que se enteró del asesinato de Agostina "por los medios" y comentó que con la única persona que habló fue con la mujer de Barrelier después de la detención del acusado para "preguntarle cómo estaba" porque tenían "buena relación". Mencionó que después no volvió a contactarse con Marianela, dueña de la casa, porque la Justicia le retuvo el celular.

"Después de la desaparición, él me llama el día que iba a declarar. Yo le digo que estaba con un amigo y me preguntaba dónde andaba, dónde estaba. Lo noté que hacía hincapié en saber cuál era mi ubicación en ese momento", explicó sobre el último contacto con Barrelier.