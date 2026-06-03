Tiroteo entre vecinos en Chimbas: detuvieron a padre e hijo con un revólver y una tumbera

Ocurrió en el barrio Tránsito de Oro. La Policía secuestró un revólver calibre 38 y un arma casera tipo tumbera.

Dos hombres, padre e hijo, fueron detenidos este martes por la tarde tras un enfrentamiento armado entre vecinos en el barrio Tránsito de Oro, en Chimbas. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver calibre 38 y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

El hecho durante la siesta, cuando personal de Comando Radioeléctrico Norte acudió a la zona luego de varios llamados al 911 que alertaban sobre disparos y una pelea entre vecinos.

Según informaron fuentes policiales, los denunciantes aportaron características de los presuntos agresores, quienes habrían estado armados. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a dos sujetos que coincidían con la descripción brindada y que llevaban en sus manos elementos similares a armas de fuego.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar en distintas direcciones y se refugiaron en una vivienda. Sin embargo, fueron interceptados y aprehendidos por los uniformados.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver sin marca visible, calibre 38, que contenía tres cartuchos en el tambor y una vaina servida. Además, encontraron un caño cilíndrico acondicionado como arma de fabricación casera, comúnmente conocido como “tumbera”.