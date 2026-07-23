Chimbas inaugura la refacción y modernización integral de sus salas velatorias municipales

Esta tarde, el municipio de Chimbas inaugura la obra de mejoras en las salas velatorias.

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En una apuesta por mantener un Estado presente y empático con la comunidad, el municipio de Chimbas, este jueves 23 de julio, deja oficialmente inauguradas las obras de reacondicionamiento y modernización de las Salas Velatorias "Nuestra Señora del Carmen".

Este espacio, que funciona desde 2009 en un esfuerzo conjunto con la Fundación Ítalo Severino Distéfano, representa un pilar fundamental del servicio social que brinda la comuna a las familias chimberas. La renovación actual fue posible gracias a un acuerdo estratégico concretado entre el municipio y Parque Alborada, empresa que administra y explota el cementerio municipal.

Más espacio y comodidad en las salas de Chimbas Las renovadas instalaciones fueron diseñadas para brindar una estancia confortable y ordenada durante la despedida de un ser querido. El complejo se destaca por:

Edificio de dos cuerpos: cuenta con un total de cuatro salas de velatorio (dos por cuerpo).

cuenta con un total de cuatro salas de velatorio (dos por cuerpo). Espacios de contención: cada sector está equipado con kitchenette y zonas comunes acondicionadas para la comodidad de los presentes.

cada sector está equipado con kitchenette y zonas comunes acondicionadas para la comodidad de los presentes. Nuevas dependencias operativas: se sumaron oficinas para la Administración, un depósito, una pérgola y un ingreso exclusivo para coches fúnebres , lo que permite ordenar la circulación interna y dar mayor privacidad a cada ceremonia.

se sumaron oficinas para la Administración, un depósito, una pérgola y un , lo que permite ordenar la circulación interna y dar mayor privacidad a cada ceremonia. Un servicio 100% gratuito: el municipio garantiza que el uso de las salas y el traslado mediante el cortejo fúnebre no representen ningún costo económico para los vecinos de Chimbas, asegurando un acompañamiento digno para todos. Memoria y compromiso con la historia local El servicio que hoy se consolida nació de la profunda vocación social de la Fundación Ítalo Severino Di Stéfano, creada en 1999 por el monseñor Ricardo Báez Laspiur. Tras su fallecimiento en 2005, fue la recordada Elba Moreno quien tomó las riendas de la institución con incansable entrega.

Durante el acto de inauguración, se descubrirá una placa conmemorativa en honor a Elba Moreno, inmortalizando su legado y el de la fundación en las paredes del nuevo complejo. Desde aquel primer convenio municipal en 2009, la alianza entre la comuna y la fundación ha permitido profesionalizar y ampliar un modelo de gestión social único en la provincia.