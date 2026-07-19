    • 19 de julio de 2026 - 10:19

    Intentó robar la batería de un auto en Chimbas, pero los vecinos lo vieron y terminó detenido

    El sospechoso, de 18 años, fue aprehendido por efectivos de la Motorizada N° 3 tras un rastrillaje en el Loteo Amat. Está acusado de intentar sustraer la batería de un Volkswagen Gol Country y quedó a disposición de Flagrancia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 18 años fue detenido este domingo en Chimbas luego de ser señalado como el autor de un intento de robo a un automóvil estacionado en el Loteo Amat. La rápida intervención de vecinos y del personal policial permitió frustrar el ilícito y capturar al sospechoso pocos minutos después.

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    Según informaron fuentes policiales, el propietario de un Volkswagen Gol Country fue alertado por vecinos, quienes observaron a un sujeto vestido de negro con franjas rojas y encapuchado manipulando el vehículo.

    De acuerdo con el relato, el sospechoso había logrado abrir el automóvil y revisaba su interior. Luego abrió el capó con la aparente intención de robar la batería, llegando incluso a cortar los cables para retirarla.

    Sin embargo, el robo no pudo concretarse porque un vecino salió de su vivienda y el delincuente escapó corriendo por calle General San Martín en dirección norte.

    Con las características aportadas por testigos, efectivos del Destacamento Motorizada N° 3 realizaron un rastrillaje por la zona y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de General San Martín y René Favaloro.

    El aprehendido fue identificado como Ramírez Gil, de 18 años, quien quedó vinculado a la causa.

    Por disposición judicial, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia, mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.

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