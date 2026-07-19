Intentó robar la batería de un auto en Chimbas, pero los vecinos lo vieron y terminó detenido

Un joven de 18 años fue detenido este domingo en Chimbas luego de ser señalado como el autor de un intento de robo a un automóvil estacionado en el Loteo Amat. La rápida intervención de vecinos y del personal policial permitió frustrar el ilícito y capturar al sospechoso pocos minutos después.
Según informaron fuentes policiales, el propietario de un Volkswagen Gol Country fue alertado por vecinos, quienes observaron a un sujeto vestido de negro con franjas rojas y encapuchado manipulando el vehículo.
De acuerdo con el relato, el sospechoso había logrado abrir el automóvil y revisaba su interior. Luego abrió el capó con la aparente intención de robar la batería, llegando incluso a cortar los cables para retirarla.
Sin embargo, el robo no pudo concretarse porque un vecino salió de su vivienda y el delincuente escapó corriendo por calle General San Martín en dirección norte.
Con las características aportadas por testigos, efectivos del Destacamento Motorizada N° 3 realizaron un rastrillaje por la zona y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de General San Martín y René Favaloro.
El aprehendido fue identificado como Ramírez Gil, de 18 años, quien quedó vinculado a la causa.
Por disposición judicial, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia, mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad en el hecho.