Intentó robar la batería de un auto en Chimbas, pero los vecinos lo vieron y terminó detenido

El sospechoso, de 18 años, fue aprehendido por efectivos de la Motorizada N° 3 tras un rastrillaje en el Loteo Amat. Está acusado de intentar sustraer la batería de un Volkswagen Gol Country y quedó a disposición de Flagrancia.

Un joven de 18 años fue detenido este domingo en Chimbas luego de ser señalado como el autor de un intento de robo a un automóvil estacionado en el Loteo Amat. La rápida intervención de vecinos y del personal policial permitió frustrar el ilícito y capturar al sospechoso pocos minutos después.

Según informaron fuentes policiales, el propietario de un Volkswagen Gol Country fue alertado por vecinos, quienes observaron a un sujeto vestido de negro con franjas rojas y encapuchado manipulando el vehículo.

De acuerdo con el relato, el sospechoso había logrado abrir el automóvil y revisaba su interior. Luego abrió el capó con la aparente intención de robar la batería, llegando incluso a cortar los cables para retirarla.

Sin embargo, el robo no pudo concretarse porque un vecino salió de su vivienda y el delincuente escapó corriendo por calle General San Martín en dirección norte.

Con las características aportadas por testigos, efectivos del Destacamento Motorizada N° 3 realizaron un rastrillaje por la zona y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de General San Martín y René Favaloro.