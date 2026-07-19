Delincuente, en apuros: de ofrecer un millón para zafar de una condena a ser sentenciado por balear a un remisero

Carlos Maximiliano Páez se encuentra en una encrucijada judicial que pone en jaque su estrategia para mantener su planilla prontuarial limpia. Mientras en los tribunales sanjuaninos negociaba un pago de $1.000.000 como "reparación integral" para evitar una condena en la mediática causa de la "banda de los robarruedas", la Justicia acaba de dictarle una sentencia de prisión por un hecho mucho más violento: balear a un remisero en el departamento de Chimbas .

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En el marco de la investigación contra la organización dedicada al robo de neumáticos, Páez —junto a otro imputado— había logrado una adecuación de su calificación legal de robo agravado a hurto simple. Con este escenario más favorable, su defensa pactó con la Fiscalía Delitos contra la Propiedad un acuerdo que consistía en el desembolso de un millón de pesos para resarcir a la víctima y así extinguir la acción penal sin recibir una condena.

Sin embargo, este acuerdo se mantenía en suspenso debido a un conflicto jurídico entre el juez de garantías, Diego Sanz, y la fiscal Claudia Salica, dado que el magistrado exigía la presencia de los damnificados en la audiencia para homologar el pago, algo que la fiscalía consideraba una "burocracia innecesaria". Mientras ese millonario pacto aguardaba resolución, la conducta de Páez fuera de los tribunales terminó por dinamitar sus posibilidades de pasar desapercibido ante la ley.

El pasado 9 de julio, la situación de Páez dio un vuelco drástico. Según la investigación de la UFI Genérica, Páez, junto a su hijo Azarías Arón, persiguió al remisero Alejandro Rodríguez Marcoleta hasta las inmediaciones de la Avenida Benavídez. Allí, Carlos Maximiliano descendió de un vehículo y, a quemarropa, le efectuó un disparo con una pistola calibre .45 que impactó en la pelvis de la víctima.

Rodríguez Marcoleta debió ser intervenido de urgencia y aún permanece en terapia intensiva, con una incapacidad estimada de 60 días. El trasfondo del ataque, lejos de internas de barras bravas como se sospechó inicialmente, respondería a "viejas rencillas familiares" entre los clanes Páez y Rodríguez.

Condenado y con antecedentes

Este viernes 17 de julio, mediante un juicio abreviado, Carlos Maximiliano Páez aceptó su culpabilidad y fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional como autor de lesiones graves. Su hijo Azarías recibió una pena de 1 año y 4 meses como partícipe necesario.

Aunque el beneficio de la condicional le permite no ir al Penal por ser su primera sentencia, el Ministerio Público Fiscal fue tajante: Páez ya cuenta con un antecedente penal firme. Ahora habrá que ver si esta realidad procesal fulmina su pretensión de "reparación integral" en la causa de los robarruedas, ya que este beneficio suele reservarse para personas sin condenas previas que buscan evitar, precisamente, lo que Páez ya tiene: una mancha indeleble en su registro judicial.

Por regla general, no debería caerse el acuerdo de reparación integral que tenía pactado con fiscalía, porque es un delito anterior al que con el que obtuvo una condena. Pero también se deberá ponderar la decisión que tomen desde fiscalía o si la primera víctima de Páez cambia de opinión.