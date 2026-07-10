Cómo cargar el celular correctamente para cuidar la batería y prolongar su vida útil

Cargar el celular parece una tarea sencilla, pero hacerlo de la manera correcta puede marcar una gran diferencia en la vida útil de la batería .

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Aunque los smartphones actuales incorporan sistemas de protección, mantener buenos hábitos de carga ayuda a reducir el desgaste y conservar el rendimiento del dispositivo durante más años.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el orden al conectar el equipo. Los especialistas recomiendan enchufar primero el cargador a la toma de corriente y luego conectar el cable al celular. Al finalizar la carga, el procedimiento debe realizarse a la inversa: desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador del enchufe . De esta manera, se minimiza el riesgo de picos de voltaje que pueden afectar los componentes electrónicos.

Cuando un teléfono se utiliza por primera vez, la batería no suele venir completamente cargada de fábrica. Por eso, fabricantes aconsejan conectar el cargador original desde el primer uso y esperar algunos segundos hasta que el equipo comience a recibir energía.

Si la batería está totalmente descargada, pueden pasar varios minutos antes de que aparezca el indicador de carga en la pantalla. Además, durante los primeros días es normal que el rendimiento mejore tras completar varios ciclos de carga.

¿Es recomendable dejar el celular cargando toda la noche?

Aunque los teléfonos modernos interrumpen automáticamente la carga al llegar al 100%, dejarlos enchufados durante muchas horas no es la mejor práctica.

Especialistas en baterías y fabricantes como Xiaomi y Honor explican que, una vez alcanzado el máximo de carga, el dispositivo realiza pequeños ciclos de recarga para mantener ese 100%. Estos microciclos generan calor y aceleran el desgaste natural de la batería.

Por ese motivo, recomiendan realizar cargas más cortas y frecuentes a lo largo del día en lugar de mantener el celular conectado durante toda la noche.

El rango ideal de carga

Otro hábito que conviene evitar es esperar a que la batería llegue al 0% antes de volver a cargarla.

Las baterías de ion de litio sufren mayor desgaste cuando trabajan en los extremos de carga. Por eso, la recomendación general es mantener el nivel entre el 20% y el 80%, una práctica que reduce el estrés de los componentes internos y ayuda a prolongar su vida útil.

El calor, el principal enemigo de la batería

La temperatura también influye directamente en el estado de la batería.

Utilizar el celular mientras se está cargando, jugar, mirar videos durante ese proceso o dejar el equipo expuesto al sol provoca un aumento de la temperatura interna, lo que acelera la degradación de la batería.

Por eso, lo ideal es cargar el dispositivo en lugares frescos y evitar un uso intensivo mientras permanece conectado al cargador.

La importancia de usar cargadores originales

Los especialistas también aconsejan utilizar siempre el cargador original o uno certificado por el fabricante.

Los accesorios genéricos pueden no regular correctamente el voltaje y la corriente, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento o de daños en la batería. Además, un cargador con menor potencia puede prolongar innecesariamente el tiempo de carga.

Mantener el software actualizado

Las actualizaciones del sistema operativo no solo incorporan nuevas funciones o mejoras de seguridad. En muchos casos también incluyen optimizaciones en la gestión de la energía, permitiendo un consumo más eficiente de la batería.

Por eso, mantener el celular actualizado es otra de las recomendaciones para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil del dispositivo.