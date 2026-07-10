    • 10 de julio de 2026 - 10:08

    WhatsApp prepara una función para que nunca más te olvides de un cumpleaños

    La herramienta fue detectada en una versión beta de la aplicación. ¿Cuándo llegará a todos los usuarios?

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    WhatsApp continúa incorporando nuevas funciones y ahora trabaja en una herramienta pensada para quienes suelen olvidar fechas importantes. La aplicación de Meta desarrolla un sistema de recordatorios de cumpleaños que avisará a los usuarios cuando uno de sus contactos esté por celebrar un nuevo año de vida.

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    La novedad fue detectada en la versión beta 2.26.27.3 para Android y, por el momento, todavía no está disponible ni siquiera para quienes participan del programa de pruebas. Sin embargo, todo indica que llegará en una futura actualización de la plataforma.

    Según trascendió, WhatsApp incorporará una sección específica donde se mostrarán los próximos cumpleaños de los contactos. Además, enviará una notificación el mismo día de la celebración para que el usuario pueda saludar sin necesidad de recurrir al calendario o a otras aplicaciones.

    La función aprovechará la fecha de nacimiento que algunos usuarios ya cargaron en la aplicación como parte del proceso de verificación de edad implementado en determinados países. Por ese motivo, solo aparecerán recordatorios de aquellos contactos que hayan proporcionado ese dato.

    Uno de los aspectos que todavía debe resolver Meta es la privacidad. La aplicación aún no incorporó una opción para que cada usuario decida si quiere compartir o no su fecha de cumpleaños con sus contactos, por lo que se espera que esa configuración llegue antes del lanzamiento oficial de la herramienta.

    Por ahora, WhatsApp no informó una fecha para el despliegue de esta nueva característica, aunque su desarrollo confirma que la plataforma sigue ampliando sus funciones más allá de la mensajería tradicional para ofrecer una experiencia cada vez más integrada.

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