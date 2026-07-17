    • 17 de julio de 2026 - 19:28

    Caso Thiago Estrella: cayeron dos presuntos cómplices del tirador del barrio Los Toneles

    La Justicia formalizó la investigación contra Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada, acusados de haber colaborado con el autor del disparo que dejó gravemente herido a Thiago Estrella.

    Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada, estarán detenidos al menos por seis meses.&nbsp;

    Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada, estarán detenidos al menos por seis meses. 

    Foto:

    Por Germán González

    La investigación por el ataque a Thiago Estrella, ocurrido en el barrio Los Toneles, en Chimbas, sumó un nuevo capítulo con la detención e imputación de Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada, señalados por la Fiscalía como los presuntos cómplices del hombre que efectuó los disparos contra la víctima.

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    Durante la audiencia de formalización de este viernes, el Ministerio Público Fiscal, con la representación del fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, reconstruyó cómo se habría desarrollado la agresión y cuál habría sido la participación de ambos detenidos en el hecho.

    Cómo fue el ataque a Thiago Estrella

    De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la Fiscalía Delitos Especiales, todo comenzó cuando Ramos Andrada se cruzó con Thiago Estrella y la pareja de este, tomó del cuello al joven y lo llevó lejos de la mujer dando argumentos falsos. Posteriormente, dos hombres llegaron en una motocicleta hasta el lugar donde se encontraba Estrella solo.

    Se trataba de Carlos Villarroel y su hijo Lucas Villarroel, que descendió del rodado y comenzó a golpear a la víctima con un palo de madera, provocándole lesiones en la cabeza, el cuello, un hombro y uno de sus brazos.

    Rodríguez Súarez atraviesa su primera causa penal, según la investigación.

    Rodríguez Súarez atraviesa su primera causa penal, según la investigación.

    Mientras Estrella intentaba defenderse arrojando piedras para frenar la agresión, el atacante realizó un llamado telefónico y pidió: "Traé mi fierro", en referencia al arma de fuego.

    Según la acusación, ese pedido fue recibido por Rodríguez Suárez, quien llegó pocos segundos después acompañado por Ramos Andrada. La Fiscalía sostuvo que ambos facilitaron la continuidad del ataque.

    Siempre de acuerdo con la reconstrucción fiscal, el agresor tomó el arma de fuego y efectuó cinco disparos contra Estrella. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la víctima, dejándolo gravemente herido antes de que los involucrados escaparan del lugar.

    La joven víctima sigue internada en terapia intensiva del hospital Guillermo Rawson, aún los médicos no pueden extraer la bala de la cabeza y el paciente sigue en estado muy crítico.

    Las detenciones

    La detención de Rodríguez Suárez se concretó el 15 de julio, a las 10:08, en el domicilio de su padre, ubicado en el barrio Parque Industrial de Chimbas. Posteriormente, la Justicia declaró la legalidad de la detención, al considerar que se cumplieron los plazos y requisitos previstos por el Código Procesal Penal.

    Ramos Andrada llegó en libertad a la audiencia y quedó detenido.

    Ramos Andrada llegó en libertad a la audiencia y quedó detenido.

    En la misma audiencia también se avanzó con la situación procesal de Douglas Tomás Ramos Andrada, quien arribó a la audiencia junto con su abogada y quedó igualmente vinculado a la investigación. El joven llegó en libertad y quedó detenido con prisión preventiva por seis meses al igual que Rodríguez Suárez tras el pedido fiscal.

    La jueza Mónica Lucero compartió los criterios del riesgo que puede correr la investigación a raíz de que ambos jóvenes son del barrio Los Toneles y pueden influir en los testigos. Además, ambos quedaron imputados por un delito que cabe una pena de prisión efectiva, por lo tanto también podrían fugarse para evadir la justicia.

    De los dos detenidos, solamente Ramos Andrada tiene una causa abierta por lesiones leves en contexto de violencia de género, que se tramita en la UFI CAVIG.

    De qué delitos están acusados

    La Fiscalía les atribuyó a ambos una participación como partícipes necesarios en la tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego, según la calificación legal expuesta durante la audiencia.

    El fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, los investigadores del caso por parte de la UFI Delitos Especiales.

    El fiscal Adolfo Díaz y la ayudante fiscal Romina Mascarell, los investigadores del caso por parte de la UFI Delitos Especiales.

    En el caso de Rodríguez Suárez, además, la acusación incluye el delito de portación ilegítima de arma de fuego, por considerar que su intervención habría sido determinante para que el autor material concretara el ataque. Cabe destacar que el arma sería una nueve milímetros, que aún no fue hallada. Los investigadores si pudieron secuestrar celulares de los imputados y sus familiares y ropas que habrían utilizado durante el ataque.

    Finalmente, la jueza Lucero también hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso que la Investigación Penal Preparatoria sea por un año.

    Los que siguen prófugos

    Tras varios allanamientos, la brigada policial de la UFI Delitos Especiales no pudo dar con los autores materiales del hecho. Se trata de un hombre y su hijo, este último apuntado como el tirador del barrio Los Toneles. Se cree que actuaron por venganza.

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