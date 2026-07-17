Recuperaron una moto robada en Rawson y se la devolvieron a su dueña

El rodado fue encontrado abandonado en el barrio SUTIAGYF por efectivos de la Comisaría 25ª. La propietaria había denunciado el robo pocas horas antes.

La moto recuperada por la Policía tras haber sido robada.

Una motocicleta que había sido robada fue recuperada por efectivos de la Comisaría 25ª en el departamento Rawson y, tras las actuaciones correspondientes, fue restituida a su propietaria.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio SUTIAGYF, donde personal policial fue comisionado luego de recibir un aviso sobre la presencia de un vehículo abandonado.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una motocicleta Keller 110cc, de color rojo con detalles negros, que se encontraba sin ocupantes.

Frente a esa situación, los efectivos resguardaron el rodado e iniciaron las averiguaciones para establecer su procedencia. Tras consultar los registros policiales, confirmaron que la motocicleta pertenecía a una mujer que había denunciado su robo pocas horas antes.