    • 17 de julio de 2026 - 20:02

    Recuperaron una moto robada en Rawson y se la devolvieron a su dueña

    El rodado fue encontrado abandonado en el barrio SUTIAGYF por efectivos de la Comisaría 25ª. La propietaria había denunciado el robo pocas horas antes.

    La moto recuperada por la Policía tras haber sido robada.

    La moto recuperada por la Policía tras haber sido robada.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una motocicleta que había sido robada fue recuperada por efectivos de la Comisaría 25ª en el departamento Rawson y, tras las actuaciones correspondientes, fue restituida a su propietaria.

    Leé además

    Natacha Jaitt tenía 41 años.

    Pidieron a la Justicia que reabra la investigación por la muerte de Natacha Jaitt

    Por Agencia Noticias Argentinas
    La bicicleta recuperada.

    Detuvieron en Ullum a un joven acusado de robar una bicicleta de un comercio

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El procedimiento se llevó a cabo en el barrio SUTIAGYF, donde personal policial fue comisionado luego de recibir un aviso sobre la presencia de un vehículo abandonado.

    Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una motocicleta Keller 110cc, de color rojo con detalles negros, que se encontraba sin ocupantes.

    Frente a esa situación, los efectivos resguardaron el rodado e iniciaron las averiguaciones para establecer su procedencia. Tras consultar los registros policiales, confirmaron que la motocicleta pertenecía a una mujer que había denunciado su robo pocas horas antes.

    Una vez verificada la titularidad del vehículo, la moto fue restituida a su dueña, mientras la investigación continúa para determinar quiénes fueron los autores del hecho y cómo el rodado terminó abandonado en el barrio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Jeremías Emanuel Rodríguez Suárez y Douglas Tomás Ramos Andrada, estarán detenidos al menos por seis meses. 

    Caso Thiago Estrella: cayeron dos presuntos cómplices del tirador del barrio Los Toneles

    Por Germán González
    El dinero y el teléfono recuperados por la Policía.

    Detuvieron en pleno centro de San Juan a un hombre acusado de robarle el celular y dinero a un jubilado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    horror: una mujer denuncio que fue secuestrada y abusada durante dias por su exnovio y su exsuegro

    Horror: una mujer denunció que fue secuestrada y abusada durante días por su exnovio y su exsuegro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Federico Molinari fue denunciado por acoso sexual por una exalumna menor de edad.

    Condenaron al exgimnasta olímpico Federico Molinari por grooming a una adolescente

    Por Redacción Diario de Cuyo