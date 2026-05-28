Fan Fest en Rawson: sortean una moto 0km para reactivar el comercio local y alentar a la Scaloneta

Se realizará el próximo sábado 31 de mayo en la Plaza de Villa Krause, organizada por el municipio de Rawson.

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Este sábado 30 de mayo, la Plaza de Villa Krause, se transformará en el escenario de una gran Fan Fest, un evento pensado para disfrutar en familia que promete juegos, sorpresas y premios espectaculares. Con esta propuesta, el municipio de Rawson busca alentar el ‘Comprá en Rawson’.

El municipio de Rawson, en conjunto con la Asociación de Comercio de la Región Argentina (A.C.R.A.) y la Cámara de Comercio del Interior, lanzaron una atractiva propuesta que combina la pasión por la Selección Argentina con el fuerte impulso a la economía del departamento. Es la Fan Fest que se realizará en la Plaza Centenario.

rawson La Fan Fest es otra de las estretegias que lleva adelante el municipio de Rawson para alentar al comercio local y que se suma a los mega outles. La iniciativa busca incentivar el compre local en un contexto clave, invitando a los vecinos a elegir las tiendas del departamento para sus compras diarias. La modalidad es simple y atractiva: por cada compra realizada en los comercios adheridos, los clientes recibirán cupones, códigos QR y pases para participar de las distintas actividades de la jornada. A mayor cantidad de compras, mayores serán las posibilidades de ganar.

Una tarde de juegos, pasión y premios increíbles en Rawson El evento se desarrollará de 16 a 21 y contará con una variada agenda de entretenimiento para todas las edades. La plaza principal de Rawson se vestirá de celeste y blanco, y desde la organización lanzaron un divertido incentivo: quienes asistan "lookeados" con la camiseta o los colores de la Selección Argentina recibirán premios especiales.

El gran atractivo de la jornada será, sin dudas, el mega sorteo que incluye una importante lista de premios: