    • 12 de julio de 2026 - 21:47

    Más de 20 mil personas disfrutaron de la Fiesta del Carneo Español en Rawson

    La tradicional celebración reunió a miles de vecinos y turistas durante dos jornadas en el Médano de Oro. Hubo reconocimientos a productores, espectáculos artísticos, gastronomía y una fuerte apuesta a las tradiciones sanjuaninas.

    Fiesta del Carneo Español en Rawson

    Fiesta del Carneo Español en Rawson

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Fiesta Provincial del Carneo Español 2026 volvió a ratificar su lugar entre los eventos más convocantes de San Juan. Más de 20 mil personas pasaron durante el fin de semana por el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro, donde disfrutaron de una propuesta que combinó gastronomía, producción regional, música en vivo y el rescate de una tradición profundamente arraigada en el departamento Rawson.

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    La edición de este año tuvo como uno de sus momentos centrales la entrega de premios de la Cata Técnica de Productos Tradicionales, una instancia que busca reconocer la calidad de las elaboraciones típicas y preservar las recetas que forman parte del patrimonio gastronómico sanjuanino.

    En la competencia fueron evaluados productos como jamón, chorizo, salame, morcilla, panceta, bondiola, longaniza, butifarra y queso de cerdo. El jurado, integrado por ocho especialistas, distinguió a los productores que obtuvieron los mejores resultados. Los reconocimientos fueron para Juan Pablo Artez, Marcela Carrizo y Cristian Tello, quienes recibieron sus certificados durante una ceremonia encabezada por autoridades municipales.

    Durante la segunda jornada, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, recorrieron los tradicionales ranchos del predio, donde compartieron con productores, elaboradores y visitantes, además de felicitar personalmente a los premiados. Munisaga destacó el crecimiento sostenido del evento y aseguró que "representa nuestra identidad, nuestras raíces y el enorme trabajo que realizan durante todo el año nuestros productores".

    Además de la propuesta gastronómica, el público pudo recorrer el paseo de artesanos y emprendedores, disfrutar del patio de comidas, visitar los espacios institucionales y participar de distintas actividades recreativas. Sobre el escenario principal se presentaron artistas locales y provinciales que acompañaron las dos jornadas con espectáculos musicales.

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