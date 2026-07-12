Pan verde, de remolacha y hasta de pistacho: la apuesta de la sanjuanina Mónica Machado que sorprende por sus sabores

En un mercado donde la panificación se reinventa constantemente, una propuesta sanjuanina se abre camino apostando por ingredientes alternativos, recetas artesanales y una elaboración sin conservantes. Así nació Avenal Menú Saludable , un proyecto de Mónica Machado que hace tres años dio un giro definitivo hacia la alimentación saludable y hoy ofrece desde chipá hasta panes elaborados con vegetales, semillas y harinas poco convencionales.

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El emprendimiento originalmente estaba orientada a la pastelería, sin embargo, la sanjuanina decidió dar un giro de 180 grados, ofreciendo no solo productos sin conservantes ni aditivos, sino también apuntando al consumidor de paladar salado, que actualmente no encuentra muchas opciones en un mercado donde abundan las alternativas dulces.

"El nombre se mantuvo, pero cambié completamente el concepto" , contó Machado a DIARIO DE CUYO. Según explicó, la decisión surgió a partir de sus propios hábitos alimenticios y de detectar una necesidad poco cubierta. Al ser deportista y elegir una dieta con base saludable para su vida diaria, decidió volcar todos esos conocimientos en su emprendimiento.

Sus preparaciones se elaboran con harinas alternativas sin gluten, distintas féculas, aceite de oliva como materia grasa y sal del Himalaya, evitando conservantes y aditivos. Entre las especialidades se destacan los chipás elaborados con diferentes quesos y una amplia variedad de panes que sorprende. La oferta incluye baguettes keto, panes blancos, versiones con semillas, calabaza, zanahoria, remolacha y espinaca, además de una de sus incorporaciones más llamativas: un pan elaborado con harina de pistacho.

Lejos de conformarse con ese catálogo, Machado continúa experimentando con nuevas recetas. Ya trabaja en panes hechos exclusivamente con semillas y crackers elaboradas con harina de garbanzos y de lentejas.

Aunque no cuenta con formación profesional en gastronomía, asegura que la cocina siempre fue una pasión. Se define como autodidacta y reconoce que disfruta investigando, probando combinaciones y adaptando recetas hasta obtener el resultado buscado. "Me encanta probar sabores nuevos y fusionarlos. Cuando encuentro un producto rico, lo incorporo", afirmó.

Una de las reacciones más frecuentes entre quienes visitan su puesto llega cuando descubren panes de colores poco habituales. "La gente se sorprende cuando ve un pan verde, porque estamos acostumbrados al pan de siempre. Mi propuesta es que sea como un pan casero, pero saludable", comentó.

Además de la panificación, Avenal también ofrece comidas vegetarianas y veganas, aunque actualmente la mayor parte de la producción está enfocada en productos salados. En paralelo, Machado trabaja en el desarrollo de preparaciones dulces sin azúcar, endulzadas con dátiles, incorporándolas gradualmente a su carta.

La elaboración se realiza por pedido con al menos un día de anticipación. La razón es sencilla: al no utilizar conservantes, cada producto se prepara el mismo día en que será entregado, garantizando frescura. Incluso recomienda rebanar los panes y congelarlos para conservar mejor sus propiedades.

Aunque reconoce que el público todavía representa un nicho específico, sostiene que cada vez más personas buscan reemplazar ingredientes tradicionales por alternativas más saludables. "La idea es que la gente conozca otros productos y pueda comer algo que no la haga sentir pesada o inflamada", resumió.

Dónde encontrar los productos de Mónica Machado

La amplia variedad que ofrece Avenal Menú Saludable puede encontrarse en las distintas ediciones de la Feria Agroproductiva que se realiza tanto en el Paseo de las Palmeras como en la Plaza Seca del Centro Cívico.

También se puede tomar contacto con el catalogo y todas las opciones en el perfil de Instagram del emprendimiento @avenal.menusaludable.