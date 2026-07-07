Cristina Giménez, de martillera a cultivar hongos gourmet, el cambio de 180°: abrió un nuevo mundo de sabores en San Juan

Años atrás, María Cristina Giménez decidió cambiar por completo el rumbo de su vida. Dejó de lado su carrera como martillera pública, el trabajo en desarrollos inmobiliarios y como perito judicial para dedicarse de lleno a un universo tan fascinante como poco conocido en San Juan: el cultivo de hongos orgánicos comestibles y medicinales. Hoy, al frente de Reserva Orgánica , produce variedades de hongos cuyas genéticas son difíciles de conseguir en la provincia y las transforma en una amplia línea de productos que va desde conservas y escabeches hasta hongos deshidratados y en polvo.

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"Lo comenzamos de manera formal entre 2022 y 2023, pero veníamos trabajando desde varios años antes para consumo personal. Cuando decidimos tomarlo en serio empezamos a planificar la producción", comentó la emprendedora en contacto con DIARIO DE CUYO.

Detrás de cada cosecha hay un proceso mucho más complejo de lo que muchos imaginan. El cultivo demanda conocimientos específicos, control de múltiples variables ambientales y varios meses de trabajo antes de obtener los primeros frutos. Sobre cómo es la previa a la venta al público, la sanjuanina detalla que todo depende del momento del año, el clima y hasta de la luna, un ciclo completo puede demorar entre 120 y 160 días desde la preparación del sustrato hasta la cosecha.

"Físicamente pueden parecerse a una planta, pero fisiológicamente se comportan más como animales. Son organismos muy particulares y por eso requieren procesos de producción muy específicos”, puntualiza Giménez.

Aunque el interés por la gastronomía gourmet crece año tras año, Cristina reconoce que todavía existe un gran desconocimiento sobre los hongos comestibles en San Juan. Al respecto comenta: "Acá cuesta mucho. Hace años que venimos educando al público porque la mayoría no sabe cómo utilizarlos, cómo hidratarlos o cómo cocinarlos”.

Sucede mucho cuando Reserva Orgánica forma parte de distintos emprendimientos y llama la atención de quienes se detienen a preguntar, indagar y llevarse algunos de los productos para probar luego en casa.

Si bien no cuentan con un gran margen de clientes en San Juan, mucha de la producción es demandada fuera de la provincia. "Nuestra mayor producción sale fuera de San Juan. Es una pena porque acá todavía no se aprovechan demasiado, pero los eventos y las ferias nos ayudan muchísimo a mostrar todo lo que se puede hacer con este producto."

Además de comercializar los hongos frescos, Reserva Orgánica ofrece escabeches, conservas, productos deshidratados y preparados que facilitan su incorporación a distintas recetas.

Un cambio de vida y la apuesta por lo propio

Antes de dedicarse al cultivo, Jiménez desarrolló una extensa carrera vinculada al sector inmobiliario como martillera pública de profesión. Sin embargo, al cumplir 40 años decidió ordenar sus prioridades y pasiones.

"Sentía que había cumplido una etapa. No quería más estrés y elegí dedicarme a algo que realmente me apasionara”, confesó.

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Ese cambio fue posible gracias al acompañamiento de su familia, particularmente de su esposo e hijos que son quienes participan de manera activa en la producción y cosecha, siendo un proyecto familiar. "Cuando hacés lo que amás, trabajás desde otro lugar. Conocés gente maravillosa, aprendés todos los días y cada logro se disfruta muchísimo. No volvería atrás."

Cómo adquirir las propuestas de Cristina Giménez

Reserva Orgánica maneja un sistema de comercialización en base a pedidos directos de clientes particulares y en comercios que revenden sus productos.

Los interesados pueden contactarse a través de Instagram @reservaorganicasj, o mediante el contacto 2646268063, donde además de tomar pedidos brindan recetas, recomendaciones de uso y asesoramiento sobre las distintas variedades de hongos disponibles.