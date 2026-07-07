    • 7 de julio de 2026 - 09:39

    Fabian Aballay presentó el libro "Pocito, mi lugar en el mundo" en la Feria Internacional del libro Chile

    El libro recoge historias del departamento.

    Fabian Aballay presentó el libro Pocito, mi lugar en el mundo en la Feria Internacional del libro Chile

    Fabian Aballay presentó el libro "Pocito, mi lugar en el mundo" en la Feria Internacional del libro Chile

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    La Municipalidad de Pocito participó en la 11ª Feria del Libro Gabriela Mistral de Vicuña, en la Región de Coquimbo (Chile), donde presentó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, el libro “Pocito, mi lugar en el mundo”, una obra que pone en valor la identidad, la historia y el patrimonio del departamento.

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    La presentación estuvo encabezada por el intendente de Pocito, Fabián Aballay, quien dialogó con el público sobre el proceso de creación del libro y destacó el importante trabajo de investigación y rescate patrimonial desarrollado por el equipo encabezado por el periodista pocitano Daniel Tejada. La publicación constituye un aporte a la preservación de la memoria colectiva y busca fortalecer el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones con su tierra.

    La participación de Pocito en este importante encuentro cultural se dio en el marco de las relaciones de cooperación e integración que mantiene la comuna con la Municipalidad de Vicuña y la Región de Coquimbo, vínculos que continúan consolidándose a través de distintas iniciativas de intercambio cultural e institucional.

    Durante la actividad, el alcalde de Vicuña, Mario Aros Carvajal, agradeció especialmente la participación del intendente Fabián Aballay en la feria y destacó el permanente compromiso de ambas comunidades por seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad entre la Provincia de San Juan y el Valle de Elqui. En ese sentido, remarcó que la cultura representa uno de los principales puentes para profundizar la integración entre ambos pueblos.

    La entrevista fue conducida por el periodista y jefe de Relaciones Públicas y Protocolo de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, Matías Rodríguez, junto al gerente de la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, Francisco Varas Campos.

    La presencia de Pocito en este evento marcó además un hecho significativo, al convertirse en el primer municipio en presentar una publicación de estas características en un ámbito internacional, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la promoción de su patrimonio histórico y cultural más allá de las fronteras provinciales y nacionales.

    Esta participación fue posible gracias al trabajo conjunto que se viene desarrollando en el marco de las relaciones bilaterales entre la Municipalidad de Pocito, la Municipalidad de Vicuña y la Región de Coquimbo, con el acompañamiento y seguimiento de la Oficina de Integración Municipal de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, organismo que impulsa acciones destinadas a fortalecer los vínculos entre ambas comunidades.

    “Pocito, mi lugar en el mundo” es una obra que recorre la historia, la cultura, el patrimonio, las tradiciones y los principales protagonistas que dieron forma a la identidad del departamento, convirtiéndose en un valioso material de consulta y de preservación de la memoria colectiva. Las historias fueron escritas por Mariela Otarola, Viviana Pastor y Eduardo Merino, con la coordinación general de Daniel Tejada.

    Además de su edición impresa, la publicación puede descargarse de manera gratuita desde el sitio web oficial de la Municipalidad de Pocito (https://pocito.gob.ar/), permitiendo que vecinos, estudiantes, investigadores y lectores de cualquier lugar del mundo puedan acceder a este material que refleja la riqueza histórica y cultural del departamento.

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