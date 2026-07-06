Dos familias de Capital y Pocito sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y seis personas fueron hospitalizadas

Los casos ocurrieron en el Barrio Manantial y en una vivienda de Calle 11. Entre los afectados hay seis menores de edad, afortunadamente todos se encuentran fuera de peligro.

Las bajas temperaturas registradas en San Juan volvieron a poner en evidencia los riesgos de la calefacción a combustión en ambientes cerrados. En las últimas horas, dos familias debieron ser asistidas por presunta intoxicación con monóxido de carbono y un total de ocho personas fueron trasladadas al Hospital Rawson, aunque todas evolucionan favorablemente.

Uno de los episodios fue intervenido por personal de la Comisaría 11ª y ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de calle 11 y Paraguay, en Pocito. Allí, un hombre y sus dos hijas se descompensaron luego de permanecer en un domicilio donde había un brasero encendido.

Los tres fueron trasladados al Hospital Rawson para recibir atención médica y, de acuerdo con la información policial, se encuentran fuera de peligro.

El segundo caso tuvo lugar en el barrio Manantial, en Capital, donde intervino personal de la Comisaría 3ª. En esa vivienda, una mujer y sus cuatro hijos presentaron síntomas compatibles con una intoxicación y también fueron derivados al Hospital Rawson.

Al igual que en el hecho ocurrido en Pocito, todos los integrantes de la familia se encuentran fuera de peligro, según indicaron las fuentes.